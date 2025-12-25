Haberler

Bozyazı'da kalkınmaya yönelik projeler toplantıda görüşüldü

Bozyazı'da kalkınmaya yönelik projeler toplantıda görüşüldü
Mersin'in Bozyazı ilçesinde Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen toplantıda, kalkınmaya yönelik projeler ele alındı. Kurum müdürleri ve ÇKA personelinin sunum yaptığı toplantıya çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, kalkınmaya yönelik projelerin görüşüldüğü toplantı düzenlendi.

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) tarafından düzenlenen toplantı Müftülük Konferans Salonu'nda yapıldı.

Kurum müdürleri ve ÇKA personeli tarafından ilçenin mevcut durumuna ilişkin sunumların da yapıldığı toplantıda, kalkınmaya yönelik proje önerileri ele alındı.

Toplantıya, ÇKA Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
500

