Bozyazı'da kalkınmaya yönelik projeler toplantıda görüşüldü

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, kalkınmaya yönelik projelerin görüşüldüğü toplantı düzenlendi.

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) tarafından düzenlenen toplantı Müftülük Konferans Salonu'nda yapıldı.

Kurum müdürleri ve ÇKA personeli tarafından ilçenin mevcut durumuna ilişkin sunumların da yapıldığı toplantıda, kalkınmaya yönelik proje önerileri ele alındı.

Toplantıya, ÇKA Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.