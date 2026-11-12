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Mersin Anamur'da çiftçilere 11 çapa, 2 ceviz soyma makinesi ve 18 suluk verildi

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Mersin Anamur'da çiftçilere 11 çapa, 2 ceviz soyma makinesi ve 18 suluk verildi
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Mersin'in Anamur ilçesinde Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında çiftçilere 11 çapa, 2 ceviz soyma makinesi ve 18 hayvan suluğu verildi. Kaymakam Kemal Duru, programda ilçenin tarımda önemli konumda olduğunu söyledi.

Mersin'in Anamur ilçesinde, çiftçilere çapa, ceviz soyma makinesi ve hayvan suluğu desteği sağlandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte çiftçilere, 11 çapa, 2 ceviz soyma makinesi ve 18 hayvan suluğu verildi.

Kaymakam Kemal Duru, programdaki konuşmasında, ilçenin tarımda önemli konumda olduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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