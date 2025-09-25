Mersin Akdeniz'de Park ve Yeşil Alan Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki park ve yeşil alanlarda yenileme çalışmaları yapılıyor.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, belediye ekiplerince ilçeye bağlı 65 mahalledeki park ve yeşil alanlara yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Parklarda oyun grupları, spor aletleri, bank, kamelya ve aydınlatma gruplarını yenileyen ekipler, yeşil alanlarda da ağaç dalı ve çim budama işlemleri yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, daha yeşil ve yaşanabilir Akdeniz için çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Akdeniz ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın çocuklarıyla birlikte güvenli, temiz ve düzenli ortamlarda vakit geçirebilmesi için parklarımızı ve yeşil alanlarımızı sürekli yeniliyor ve bakım altında tutuyoruz. Amacımız, hem çocuklarımızın daha sağlıklı bir ortamda oyun oynayabilmeleri hem de ailelerimizin huzur içinde vakit geçirebilmeleridir."??????????????