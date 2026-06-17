Mermer atıkları, kadınların elinde 2 milyon dolarlık ihracata dönüşüyor

MUĞLA'da mermer üretiminden geriye kalan parçalar, kadın işçilerin titiz çalışması sonucu dekoratif mozaiklere dönüştürülüyor. ABD ve Avrupa ülkelerine ihraç edilen ürünler, yılda yaklaşık 2 milyon dolarlık döviz girdisi sağlıyor.

Muğla'nın önemli doğal zenginliklerinden mermer, yalnızca blok taş olarak değil, üretim sırasında ortaya çıkan atıklarıyla da ekonomiye katkı sunuyor. Menteşe ilçesine bağlı Yerkesik Mahallesi'nde faaliyet gösteren tesiste, mermer parçaları kadın işçilerin el emeğiyle dekoratif mozaik ürünlere dönüştürülüyor. Tesiste görev yapan 23 kadın çalışan, özenle seçilen mermer parçalarını tek tek işleyerek banyo, mutfak, dış cephe, tavan ve duvar kaplamalarında kullanılan mozaikleri hazırlıyor. El işçiliğiyle üretilen ürünler, estetik görünümleri ve doğal yapılarıyla yurt dışında da ilgi görüyor. Üretimi tamamlanan mozaikler başta ABD olmak üzere İngiltere, Fransa ve İspanya'ya ihraç ediliyor. Mermer atıklarının katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi sayesinde ülke ekonomisine yılda yaklaşık 2 milyon dolarlık ihracat geliri kazandırılıyor.

'SANATSAL MOZAİKLER DE YAPIYORUZ'

Fabrikanın ihracat sorumlusu Gökçen Yenice, "Buradaki iki temel amacımız var. Birincisi; doğaya zarar vermeden büyük mermer fabrikalarında kullanılan malzemelerin atıklarını değerlendirmek, çevre kirliliğini azaltmak. İkincisi de kadın istihdamını arttırmak. 30 personelimizin yüzde 90'ı kadın çalışanlarımızdan oluşuyor. Doğanın kalbinden gelen bir güzellik, kadınların elinde daha da güzelleşiyor. Ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz ama bu kadınlarla daha da anlamlı hale geliyor. İşimizin sanatsal bir yönü de var. Dekoratif malzeme olduğunu söylemiştim. Sanatsal mozaikler de yapıyoruz. Bunlar için özellikle kadın hassasiyeti çok önemli. Taş gibi kaba görünen bir malzemeyi kadın hassasiyetiyle daha ince, zarif bir hale dönüştürebiliyoruz. Bunun gururunu yaşıyoruz" dedi. Fabrika sahibi Hacı Gülçek ise "Kadın arkadaşlarımız estetik olarak çok hassas oldukları için ürünün kalitesine direkt yansıyor. Görsel olarak çok başarılı işler çıkarıyorlar" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı