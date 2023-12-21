Merkez Bankası faizi yüzde 42,50'ye yükseltti

Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı. Üst üste yedinci toplantıda da faiz yükselten Merkez, politika faizini 250 baz puan artırdı. Böylece faiz yüzde 40'tan yüzde 42,50'ye yükseldi. Merkez'den yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 40'tan yüzde 42,50 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir." denildi.

PİYASADAKİ GENEL BEKLENTİ TUTTU

Merkez Bankası faizi yüzde 42,50'ye çıkarak beklentiye paralel bir hamle yaptı. Merkez'in faiz kararıyla ilgili hem ekonomistlerin hem de dünya çapında bankaların beklentisi genel olarak 250 baz puanlık artış yönündeydi.

7 AYDA 3.400 BAZ PUANLIK ARTIŞ

Hafize Gaye Erkan'ın göreve geldiği haziran ayında faiz 650 baz puan artırılarak yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltilmişti. Temmuzda faiz 250 baz puan artışla yüzde 17,5'e, ağustosta 750 baz puan artışla yüzde 25'e, eylülde 500 baz puan artışla yüzde 30'a, ekim de ise 500 puan artışla yüzde 35'e, kasımda 500 baz puanlık artışla yüzde 40'a çıkmıştı. Aralık ayındaki 250 baz puanlık artışla 7 aylık süreçte 3.400 baz puanlık faiz artışına gidilmiş oldu.

Merkez Bankası'ndan faiz kararıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kasım ayında sınırlı bir artış kaydeden manşet enflasyon son Enflasyon Raporu'nda sunulan görünümle uyumlu seyretmektedir. Yurt içi talebin mevcut seviyesi, hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik riskler enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır.

Öte yandan, yakın döneme ilişkin göstergeler, parasal sıkılaştırmanın finansal koşullara yansımasıyla yurt içi talepteki dengelenmenin devam ettiğine işaret etmektedir. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sınırlı bir iyileşmenin başladığını da değerlendirmektedir. Dış finansman koşullarındaki belirgin iyileşme, rezervlerde süregelen artış, talepteki dengelenmenin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin güçlenerek artması, döviz kuru istikrarı ve para politikasının etkinliğine güçlü katkıda bulunmaktadır. Bu çerçevede, aylık enflasyonun ana eğilimindeki düşüş sürmektedir.

"PARASAL SIKILAŞTIRMA EN KISA ZAMANDA TAMAMLANACAK"

Kurul, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirerek parasal sıkılaştırma hızını yavaşlatmıştır. Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngörmektedir. Fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gerekli parasal sıkılığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceği değerlendirilmiştir.

"MİKTARSAL SIKILAŞTIRMA DEVAM EDECEK"

Kurul, mevcut mikro ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmasının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Kredi faizlerinin hedeflenen finansal sıkılık düzeyiyle uyumlu olduğu değerlendirilirken, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemelerin, parasal sıkılaşma eşliğinde aktarım mekanizmasını güçlendirmeye ve bankacılık sisteminin fonlama kompozisyonunu iyileştirmeye devam edeceği öngörülmektedir. Kurul, faiz kararlarının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla, kullandığı sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edecektir.

"KURUL ELİNDEKİ TÜM ARAÇLARI KULLANMAYA DEVAM EDECEK"

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın birikimli ve gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlemeye devam edecektir. Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir."