Merkez Bankası'ndan Faiz Oranlarında Yeniden Belirleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını güncelledi. Yeni oranlar yıllık yüzde 41,25 ve yüzde 42,25 olarak belirlendi.

(ANKARA) -Merkez Bankası reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını yeniden belirledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre; TCMB, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 41,25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 42,25 olarak belirledi.

