Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonu düşecek

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın 4. ve son enflasyon raporunun açıklandığı basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Karahan "Kira enflasyonu gerileyecek. Dezenflasyon sürecini destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, kira enflasyonunun düşeceğini açıkladı.
  • Merkez Bankası, sıkı para politikası duruşunu koruyacağını belirtti.
  • 2025 yılında cari açığın milli gelire oranının uzun dönem ortalamalarının altında kalacağı öngörülüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Kira enflasyonunun düşeceğini ve dezenflasyon sürecini destekleyeceklerini belirten Karahan dikkat çeken mesajlar verdi.

Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde; "2024 yılı haziran ayından bu yana devam eden dezenflasyon süreci son dönemde yavaşlasa da atacağımız adımlarla enflasyonun ara hedeflerle uyumlu şekilde seyretmesini sağlayacağız. Tüm para politikası araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz. Tüm para politikası araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.

Küresel belirsizlik, tarihsel ortalamaların üzerinde kalmaya devam ediyor. Ülkeler arası farklılaşmalar olmakla birlikte küresel dezenflasyon süreci bir miktar ivme kaybetti.

"TALEP KOMPOZİSYONU DEZENFLASYON SÜRECİYLE UYUMLU"

Talep kompozisyonunda dengelenen seyir devam ediyor, dezenflasyon süreciyle uyumlu. Kapasite kullanım oranı aktivitedeki yavaşlamayı teyit etmektedir. İş gücü piyasası manşet işsizlik oranının ima ettiğine kıyasla daha az sıkı. İşgücü piyasasına dair geniş kapsamlı bir veri setine dayanan Bileşik İşgücü Piyasası Endeksi, üçüncü çeyrekte artış göstermekle birlikte, zayıf seyrini sürdürüyor.

Kart kullanım eğiliminden arındırıldığında kart harcamaları daha düşük. Kart harcamaları üçüncü çeyrekte nispeten yatay seyretti. Talebe ilişkin veriler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, üçüncü çeyrekte talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğunu gösteriyor. Cari açık ikinci çeyrekte iç talep görünümüyle uyumlu seyretti. 2025 yılında cari açığın milli gelire oranının uzun dönem ortalamalarının altında kalacağını öngörüyoruz.

"DEZENFLASYONİST GÖRÜNÜMÜN DEVAM ETMESİNİ BEKLİYORUZ"

Yılın geri kalanında dezenflasyonist görünümün devam etmesini bekliyoruz. Son iki ayda dezenflasyon süreci yavaşladığı bir dönemden geçtik. Son iki ayda enflasyon tahmin aralığının üzerinde gerçekleşti. Gıda kaynaklı fiyatların etkileri ön plana çıktı. Gıda dışı tüketici fiyatlarında enflasyonda yavaşlama eğilimi sürdü. Ana eğilimde son 3 ayda takip ettiğimiz 6 göstergenin ortalaması yüzde 28'li seviyelere işaret ediyor. Ana eğilim göstergeleri yüzde 32,9'un altında olsa da dezenflasyon sürecinin yavaşladığını gösteriyor.

"EĞİTİM VE KİRADA DİRENÇLİ SEYİR KORUNUYOR"

Eğitim ve kira gibi zamana bağlı fiyat belirleme ve geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi yüksek kalemlerin etkisiyle hizmet enflasyonundaki ataletin dirençli seyrini koruduğunu görüyoruz. Eğitim hizmetleri enflasyonu, bir önceki yıla kıyasla gerilese de yüksek seyrediyor. Kira enflasyonu öngörülenden dirençli seyretmekle birlikte son aylarda yavaşladı.

Önceki rapor dönemine kıyasladığımızda ise 12 ay sonrası beklentilerdeki düzelmenin yavaşladığını görüyoruz. Önümüzdeki dönemde, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin, para politikasındaki kararlı duruşumuz ve bunun neticesinde düşmeyi sürdürecek enflasyon rakamlarıyla destekleneceğini öngörüyoruz.

"SIKI PARASAL DURUŞU KORUYORUZ"

Sıkı para politikası duruşumuzu koruyoruz. Sıkı parasal duruş makroihtiyati tedbirler ve likidite yönetimi ile destekleniyor."

Erdem Aksoy
Yorumlar (19)

Haber Yorumlarımehmet:

vergilerle, ÖTV ler ile enflasyon düşmez. hergün mazota zam ile enflasyon düşmez. çocukmuyuz biz. enayi olmaktan bıktık.

Yorum Beğen112
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇakır Aslan:

Bu kadar aç gözlüye nasıl kıyacaksınız etmeyin

Yorum Beğen72
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıy.i:

KİRA ENFLASYONUNUN ARTIŞI AZALARAK ARTACAK ARKADASLAR YANI KİRA AZALMAYACAK HABERINIZ OLSUN YINE SEVININ TABİ

Yorum Beğen68
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Kiralar düşmez kendinizi ve milleti aldatmayı bırakın

Yorum Beğen65
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKenan polat:

Yolsuzluk bitmediği sürece hiç birşey düzelmez

Yorum Beğen59
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 19 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
