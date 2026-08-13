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TCMB enflasyon tahminini yüzde 28'e yükseltti

TCMB enflasyon tahminini yüzde 28'e yükseltti
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TCMB Başkanı Karahan, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28 olarak güncellediklerini, 2027'de yüzde 15'e, 2028'de yüzde 9'a gerilemesini ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaşılmasını öngördüklerini açıkladı.

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 28 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2027 yıl sonunda yüzde 15'e, 28 yıl sonunda ise yüzde 9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefimiz olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz. 2026 yıl sonu tahmininde yapılan 2 puan güncellemede motorin, doğal gaz ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki görünüm etkili oldu. Eşel mobil uygulamasına yönelik düzenlemelerin etkisini de tahminlerimize yansıttık. Bunun yanı sıra gıda enflasyonu varsayımında yapılan yukarı yönlü güncelleme ile yönetilen, yönlendirilen fiyatlar da enflasyon tahminimizin yükselmesinde rol oynadı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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