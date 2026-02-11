Haberler

Edirne'deki Meriç Nehri'nde 102 kilogramlık yayın balığı yakalandı

Edirne'deki Meriç Nehri'nde 102 kilogramlık yayın balığı yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'deki Meriç Nehri'nde vatandaşlar tarafından 2 metre 40 santimetre boyunda ve 102 kilogram ağırlığında bir yayın balığı yakalandı. Balık, metal merdivene bağlanarak sergilendi.

Edirne'deki Meriç Nehri'nde 2 metre 40 santimetre boyunda ve 102 kilogram ağırlığında yayın balığı yakalandı.

Uzunkaldırım Caddesi'ndeki bir balıkçıya getirilen yayın, tezgaha sığmadığı için metal merdivene bağlanarak sergilendi.

Balıkçı Melih Kuni, AA muhabirine, yayının Meriç Nehri kıyısındaki Bosna köyünde vatandaşlar tarafından yakalandığını söyledi.

Yayının nehir taşkınları nedeniyle karaya yakın kısımda yakalandığını belirten Kuni, "Köylüler yakalamış bize getirdiler. Boyu 2 metre 40 santimetre, 102 kilogram ağırlığında. Bütün olarak kilogramı 350 lira fakat bu şekilde satamadığımız için temizleyip satıyoruz. O zaman da kilogramı 500 lira. Bunun büyüğünü de gördük ama bu sezon gelen en büyük balıklardan biri." dedi.

Kuni, balığı görenlerin şaşkınlığını gizleyemediğini, kilosunu ve boyunu tahmin etmeye çalışanların olduğunu ifade etti.

Vatandaşlardan Erdem Akkıyık da daha önce bu büyüklükte bir balık görmediğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız

Akın Gürlek görevi devraldı! İlk açıklamasında dikkat çeken sözler
İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim! Yerlikaya duygusal sözlerle görevi Mustafa Çiftçi'ye bıraktı

İçişleri'nde devir teslim! Ali Yerlikaya duygusal sözlerle veda etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muhalif kimliğiyle tanınan Ruşen Çakır'ın AK Parti grubundaki tavırları olay oldu

Muhalif ismin Erdoğan karşısındaki tavırları olay oldu
Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!

Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!
Olimpiyat rekoru kıran Jutta Leerdam, gözyaşlarını tutamadı

Adını tarihe altın harflerle yazdırdıktan sonra kendini tutamadı
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın ölüm nedeni belli oldu

Genç yaşta aramızdan ayrılan ünlü oyuncunun ölüm nedeni belli oldu
Muhalif kimliğiyle tanınan Ruşen Çakır'ın AK Parti grubundaki tavırları olay oldu

Muhalif ismin Erdoğan karşısındaki tavırları olay oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arabistan ile imzalanan anlaşmanın detaylarını açıkladı! İşte yatırım yapılacak 2 il

İki il ihya olacak! Erdoğan anlaşmanın detaylarını açıkladı
Trump 'O ülkeyi satın alacağım' dedi, Kremlin'den tarihi rest geldi

Trump "O ülkeyi satın alacağım" dedi, Kremlin'den tarihi rest geldi