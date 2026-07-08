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Mercedes-Benz'in Çin satışları yüzde 28 düştü

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Mercedes-Benz, 2026 ilk yarısında küresel satışlarını yüzde 6 düşürdü. Çin'de satışlar yüzde 28 azalırken, Avrupa ve Kuzey Amerika'da artış yaşandı.

Mercedes-Benz, 2026 yılının ilk yarısında dünya genelinde yaklaşık 1 milyon 10 bin araç satarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 düşüş yaşadı. Avrupa ve Kuzey Amerika'da satışlar artarken, Çin pazarında sert bir düşüş görüldü. Çin'de sadece 210 bin araç satıldı ve bu, 2025'in ilk yarısına göre yüzde 28'lik bir gerileme anlamına geliyor.

Şirket, özellikle ikinci çeyrekte içten yanmalı motorlu modellerin satışında düşüş olduğunu belirtti. Ancak Mercedes-Benz, Çin'in merkezi bir pazar olmaya devam ettiğini ve yerelleşme ile inovasyon stratejisinde kilit rol oynadığını vurguladı. Yılın ikinci yarısında S Serisi ve GLE gibi yeni modellerin satışından umutlu olduklarını ifade etti.

Avrupa'da satışlar yüzde 5 artarak 325 bin araca ulaştı. Bu artışta yeni ürünler ve elektrikli araçlara artan talep etkili oldu. Satış Direktörü Mathias Geisen, yeni elektrikli GLC, CLA ve GLB modellerine talebin yüksek olduğunu söyledi. Kuzey Amerika'da ise satışlar yüzde 15 artarak 180 bin 900 araca yükseldi.

Kaynak: Haber Merkezi
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