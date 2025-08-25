Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi'nde Motivasyon Programı

Konya'da düzenlenen motivasyon programında, Down sendromlu sporcular ve aileleri bir araya geldi. Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı, sporcularının uluslararası başarılarına dikkat çekti.

Konya'da Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi DOSD Meram Spor Kulübü sporcuları ve aileleri için program düzenlendi.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezinde sporcular ve aileleri motivasyon programında bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Küçükçöğen, sporcularının Avrupa ve dünya şampiyonalarında önemli başarılar elde ettiğini, yeni başarılara ulaşacaklarını belirtti.

Meram Denetim Kurulu üyesi Mehmet Munlafalıoğlu ise eğitim ve spor alanındaki çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Amaçlarının öğrencilerin gelişimine katkı sunmak olduğunu aktaran Munlafalıoğlu, çocukların gelişimi için yakın dönemde meslek edindirme kursları açacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
