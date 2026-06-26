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Meramlı izciler Dünya İslam Ülkeleri İzci Kampı'na hazırlanıyor

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Meram Belediyesporlu izciler, 15 Ağustos'ta Konya'da düzenlenecek Dünya İslam Ülkeleri İzci Kampı öncesinde Doğanhisar Gölcük'teki mahalli kampa katıldı. 180 izci ve liderin yer aldığı haftalık kampta teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Meram Belediyesporlu izciler, 15 Ağustos'ta Konya'da düzenlenecek Dünya İslam Ülkeleri İzci Kampı hazırlıklarını sürdürüyor.

Meram Belediyesporlu izciler, ağustos ayında Konya'da gerçekleştirilecek Dünya İslam Ülkeleri İzci Kampı öncesindeki hazırlıkları kapsamında, Konya İzcilik İl Temsilciliği tarafından Doğanhisar Gölcük mevkisinde düzenlenen Konya İzcileri Mahalli Kampı'na katıldı.

Bir hafta süren kampa, Meram Belediyespor İzci Lideri Hakan Uğurluabacı başkanlığındaki Meramlı izcilerle Aşkar Spor Kulübü ve Konya Diyanet Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren 180 izci ve lider iştirak etti.

7-18 yaş arasındaki kız ve erkek öğrencilerin yer aldığı kamp, katılımcılara hem teorik hem de uygulamalı eğitimler sunarken, sosyal ve kültürel etkinliklerle de dolu dolu geçti.

Kaynak: AA / Zehra Melek Tuğlu
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