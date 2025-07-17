Meram Belediye Başkanı Kavuş'tan Şampiyon Sporculara Tebrik

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Edirne'de düzenlenen 8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda madalya kazanan Hayrünnisa Çakar ve Defne Temur'u kutladı. Kavuş, gençlere olan yatırımlarının karşılığını madalya ile almanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 10-14 Temmuz'da Edirne'de düzenlenen 8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası, Avrasya Kupası'nda şampiyon olan Hayrünnisa Çakar ve Defne Temur'u tebrik etti.

Kavuş, yaptığı açıklamada, 39 kiloda Yıldızlar kategorisinde Hayrünnisa Çakar ve Gençler 60 kilogram kategorisinde Defne Temur'u yürekten kutladığını belirtti.

Meram Belediyespor Kulübü'nün kurulduğu günden bu yana büyük gururlar yaşattığının altını çizen Kavuş, şunları kaydetti:

"Gençlerimize yönelik yatırımlarımızın karşılığını madalyalarla alıyor olmak bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı oluyor. 8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda mücadele eden tüm sporcularımıza teşekkür ediyor, madalya kazanan sporcularımızın ise başarılarının devamını diliyorum. Bu başarılarda emeği geçen herkese ayrıca teşekkür ediyorum. Meram'da spora ve sporcuya olan desteğimiz artarak devam edecek."

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
Fatih Altaylı hakkındaki iddianame hazır! İşte istenen ceza

Fatih Altaylı hakkındaki iddianame hazır! İşte istenen ceza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir çileden çıktı: 'Senin kafanı kopartırız' diyorlar

Tehdit edilen avukat adliye önünde bağıra çağıra isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.