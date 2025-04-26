Meram Belediye Başkanı Kavuş'tan Konya Fide Ziyareti

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya Fide'yi ziyaret etti.

Kavuş, Karahüyük Mahallesi'ndeki fide üretim tesisinde incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Konya Fide'nin hem yerel üreticinin yükünü hafiflettiğini hem de tarımsal üretime güçlü katkı sunduğunu anlatan Kavuş, tesisteki fidelerin üreticilere katkı sağladığını dile getirdi.

Vatandaşın ve çiftçinin memnuniyetinin kendileri için her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Kavuş, "Tesiste fide satışları başladı. İlçenin farklı noktalarına da satış yerleri kuracağız. Bu sayede de vatandaşlar fidelere daha kolay ve hızlı şekilde ulaşabilecek." ifadesini kullandı.