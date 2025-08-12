Memurlara 2026-2027 Zam Oranı Teklifi Bugün Sunulacak
8'inci Dönem Toplu Sözleşme kapsamındaki memur ve memur emeklilerinin zam oranları için kamu işveren heyeti ilk teklifini bugün saat 14.00'te sunacak. Müzakere süreci geçtiğimiz hafta başladı.
MEMUR ve memur emeklilerinin 2026-2027 zam oranlarının belirleneceği 8'inci Dönem Toplu Sözleşme kapsamında kamu işveren heyeti, ilk zam teklifini bugün saat 14.00'te sunacak.
Memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 zam oranlarının belirleneceği 8'inci Dönem Toplu Sözleşme kapsamında genele ilişkin tekliflerin ön müzakere süreci geçen hafta başladı. 6 milyondan fazla memur ve memur emeklisini ilgilendiren görüşmede ön müzakerelerin ardından bugün toplu sözleşme müzakerelerine geçilecek. Bu kapsamda, kamu işveren heyetinin, bugün zam teklifini sunması bekleniyor.
Memur Sendikaları Konfederasyonu'ndan (Memur-Sen) yapılan açıklamada, "Çalışma Sosyal ve Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkanımız Ali Yalçın'ı arayarak kamu işveren heyetinin bugün saat 14.00'da teklif vereceğini bildirdi" denildi.
Teklifin sunulmasının ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın saat 14.30'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açıklama yapması bekleniyor.