Memur-Sen toplu sözleşme için Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurmayacağını açıkladı

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), uzlaşmazlıkla sonuçlanan 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin Hakem Kurulu'na başvuru yapılmadığını duyurdu.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), uzlaşmazlıkla sonuçlanan 8. Dönem Toplu Sözleşme'ye ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde takvim işliyor. Kısmi anlaşma ile biten müzakere sürecinin sonucunda 11 hizmet kolunda anlaşma sağlanırken, genele ilişkin hükümlerde yapılan zam teklifinde ise uzlaşma sağlanamadı.

HAKEM HEYETİ'NE GİDİLMESİ BEKLENİYORDU

Bu çerçevede 8. Dönem Toplu Sözleşme'de yetkili konfederasyon olan Memur-Sen'nin veya Kamu İşveren Heyeti'nin gün içerisinde Kamu Görevlileri Hakem Heyeti'ne 4688 Sayılı Kanun gereğince başvurulması gerekiyordu.

MEMUR SENDİKASINDAN AÇIKLAMA: BAŞVURMADIK

Memur-Sen'den yapılan açıklamada, Memur-Sen'in hakem heyetine başvurmayacağı belirtilerek, "'Gelirde adalet ücrette denge' ilkesiyle yürüttüğümüz, bozulan iş barışını inşa, memur ve emeklilerin gelir seviyesini yükseltmek için ter akıttığımız 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kamu işvereninin çözümsüzlükte ısrar eden tutumu nedeniyle uzlaşmazlıkla sonuçlanmıştır. Memur-Sen olarak uzlaşmazlıkla sonuçlanan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin imzalanan toplantı tutanağını Hakem Kurulu'na götürmeme kararı aldık ve Hakeme başvurmadık" denildi.

TBMM BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNE TAŞINACAK

Kanuna göre yetkili konfederasyon dışında Kamu İşveren Heyeti'nin de gün içerisinde Hakem Kurulu'na başvurma hakkı bulunuyor. Kamu İşveren Heyeti'nin de başvurmaması halinde ise karar TBMM bütçe görüşmelerine taşınarak, burada alınan kararın yürürlüğe girmesiyle belirlenecek.