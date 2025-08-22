Memur-Sen toplu sözleşme için Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurmayacağını açıkladı

Memur-Sen toplu sözleşme için Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvurmayacağını açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Memur-Sen, 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlandığını ve Hakem Kurulu'na başvurmadıklarını açıkladı. Kanuna göre Kamu İşveren Heyeti'nin de Hakem Kurulu'na başvurmaması halinde karar TBMM bütçe görüşmelerine taşınarak, burada alınan kararın yürürlüğe girmesiyle belirlenecek.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), uzlaşmazlıkla sonuçlanan 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin Hakem Kurulu'na başvuru yapılmadığını duyurdu.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), uzlaşmazlıkla sonuçlanan 8. Dönem Toplu Sözleşme'ye ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk memur emeklisini ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde takvim işliyor. Kısmi anlaşma ile biten müzakere sürecinin sonucunda 11 hizmet kolunda anlaşma sağlanırken, genele ilişkin hükümlerde yapılan zam teklifinde ise uzlaşma sağlanamadı.

HAKEM HEYETİ'NE GİDİLMESİ BEKLENİYORDU

Bu çerçevede 8. Dönem Toplu Sözleşme'de yetkili konfederasyon olan Memur-Sen'nin veya Kamu İşveren Heyeti'nin gün içerisinde Kamu Görevlileri Hakem Heyeti'ne 4688 Sayılı Kanun gereğince başvurulması gerekiyordu.

MEMUR SENDİKASINDAN AÇIKLAMA: BAŞVURMADIK

Memur-Sen'den yapılan açıklamada, Memur-Sen'in hakem heyetine başvurmayacağı belirtilerek, "'Gelirde adalet ücrette denge' ilkesiyle yürüttüğümüz, bozulan iş barışını inşa, memur ve emeklilerin gelir seviyesini yükseltmek için ter akıttığımız 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kamu işvereninin çözümsüzlükte ısrar eden tutumu nedeniyle uzlaşmazlıkla sonuçlanmıştır. Memur-Sen olarak uzlaşmazlıkla sonuçlanan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin imzalanan toplantı tutanağını Hakem Kurulu'na götürmeme kararı aldık ve Hakeme başvurmadık" denildi.

TBMM BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNE TAŞINACAK

Kanuna göre yetkili konfederasyon dışında Kamu İşveren Heyeti'nin de gün içerisinde Hakem Kurulu'na başvurma hakkı bulunuyor. Kamu İşveren Heyeti'nin de başvurmaması halinde ise karar TBMM bütçe görüşmelerine taşınarak, burada alınan kararın yürürlüğe girmesiyle belirlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Beyoğlu Belediyesi'nde başkan vekili CHP'nin adayı Sefer Karaahmetoğlu oldu

Kıran kırana yarış! Beyoğlu Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
İsrail ordusunda Gazze operasyonu öncesi çatırdama: Motivasyon düşüyor, endişe artıyor

Gazze'yi topyekün işgal etmeye hazırlanan Netanyahu'ya şok
Zincir marketi denetime giden belediye başkanı, personelin cevabı karşısında kalakaldı

Zincir marketi denetime giden belediye başkanına soğuk duş
Ali Koç transferde gözünü kararttı! 45 milyon euroluk dev teklif

Tansferde gözünü kararttı! 45 milyon euroluk dev teklif
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımurat genç:

Taşerondan torpille hiçbir sınava tabi tutulmadan kadroya geçirilen ilkokul mezunu temizlikçi işçisi mühendisten, müdürden, tekniklerden, memurdan nasıl fazla maaş alır

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

Bu hükümet ülke genelinde gelir adaletsizliğini zirveye çıkardı. Herkes konuşur a ke pe ve re te e yapar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Messi'nin korumasının yıllık kazancı ortaya çıktı! Duyanlar inanamıyor

3 yıldır Messi'nin yanında gezerek servet kazandı
Ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak'a şok taciz suçlaması: Başıma silah dayayarak...

Mehmet Yılmaz Ak'a şok taciz suçlaması: Başıma silah dayayarak...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.