Memur-Sen: Gıdada Yaşanan Yüksek Fiyatlandırmalar, Ramazan Ayında Kurulan Sofraların Ekonomik Yükünü Artırıyor

(ANKARA) - Memur Sendikaları Konfedarasyonu (Memur-Sen), Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin, "Yıllık enflasyon yüzde 31,53 seviyesine ulaşırken, ilk iki ayda oluşan enflasyon oranları Hakem Kurulu Kararı'nın yersiz ve yetersiz olduğunu bir kez daha gösterdi. Gıdada yaşanan yüksek fiyatlandırmalar paylaşma ve bereket ayı olan ramazan ayında kurulan sofraların ekonomik yükünü artırıyor" değerlendirmesini yaptı.

Memur-Sen'in, sosyal medya hesabından "Aylık Enflasyon Arttı, Yıllık Enflasyon Tahmini Yükseldi. Seyyanen Zam Şart" başlığıyla yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şubat ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından yüzde 2,96 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon yüzde 31,53 seviyesine ulaşırken, ilk iki ayda oluşan enflasyon oranları Hakem Kurulu Kararı'nın yersiz ve yetersiz olduğunu bir kez daha gösterdi. Gıdada yaşanan yüksek fiyatlandırmalar paylaşma ve bereket ayı olan ramazan ayında kurulan sofraların ekonomik yükünü artırıyor. Türkiye olarak üretim noktasında güçlü bir ülke olmamıza rağmen, gıda enflasyonunun en yüksek seyrettiği ülkelerden biri olmamız son derece kritik ve önemli bir konudur."

"Ramazan Bayramı'nda ayrım bitmeli, kamu görevlilerimize de bayram ikramiyesi verilmelidir"

Market ve pazarda oluşan enflasyon ateşinden en çok etkilenen kesim kamu görevlilerimiz ve emeklilerimizdir. Sabit gelirlilerin zorunlu harcamalarına ve özellikle gıda ile kira giderlerine acil çözüm üretilmelidir. Diğer taraftan önümüz Ramazan Bayramı. Kamuda ikramiye almayan ve bayramda ödemesi olmayan tek kesim kamu görevlilerimizdir. Toplu sözleşme masasında ısrarla bu hususu dile getirdik. Beklentiyi karşılamak için vakit de imkan da var. Ramazan Bayramı'nda ayrım bitmeli, kamu görevlilerimize de bayram ikramiyesi verilmelidir.

TCMB yılın ilk Enflasyon Raporu'nda enflasyon beklentisini/tahminini revize ederek yukarı yönlü güncelledi. Memur-Sen olarak toplu sözleşme masasında, ikili görüşmelerde ve müzakerelerde ısrarla beklentinin tutmayacağını ifade ettik. Tahmini/beklentiyi yukarı yönlü güncelleyerek enflasyon tutturulmaz. Doğru veri ve tahminler hem piyasa güvenirliğini hem de emeğin alması gereken gerçek zam oranının belirlenmesini sağlar. Tahmini/beklentiyi tutmayacak şekilde belirlemek kar değil maliyet üretir."

"Emeği ve alın terini koruyacak tedbirler şimdiden alınmalı, riskler görülmelidir"

Konuya ilişkin çözüm önerilerinin de sunulduğu açıklamada, "Hakem Kurulu Kararının faturası kabarmadan ve mağduriyeti büyümeden gereği yapılmalı, kamuda çalışanlar arasında oluşan ücret adaletsizliği bitirilmelidir. Artan maliyetler ve eriyen maaşlar karşısında kamu görevlilerimizin haklı beklentisi karşılanmalı, kayıpları telafi edecek seyyanen zam adımı daha fazla gecikmeden atılmalıdır. Bölgemizde yaşanan olağanüstü olayların önümüzdeki süreçlerde ihracat-ithalat üzerinden enflasyonu artıracağı açıktır. Petrol, enerji, kur ve altında üzerinden yaşanacak artışlar, belirsizlikler ve dengesizlikler, taşıma ve üretim maliyetleri başta olmak üzere tüm ürünlerin fiyatlarını artıracak ve enflasyon beklenmedik şekilde yükselecektir. Emeği ve alın terini koruyacak tedbirler şimdiden alınmalı, riskler görülmelidir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA