Ali Yalçın: "Komisyon Görüşmelerinde 1. Dereceye 3600 Ek Göstergenin Hayata Geçirilmesini İfade Edeceğiz"

(ANKARA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarılmasını öngören düzenlemenin komisyon görüşmelerinde emekli memurların sendikal örgütlenme hakkını, seyyanen ödemenin emekli aylıklarına yansıtılmasını ve 1. dereceye 3600 ek göstergenin hayata geçirilmesini gündeme taşıyacaklarını bildirdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin kanun teklifini görüşmesi öncesinde Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabından "TBMM'de görüşülecek kanun teklifi memur emeklilerini görmeli ve gözetmelidir" başlığıyla paylaşım yaptı. Yalçın, paylaşımında şunları kaydetti:

"TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelecek Kanun Teklifi ile en düşük emekli aylığı yüzde 17,76 oranında artırılacak. Kamu görevlisi emeklilerimiz seyyanen ödemenin emekli aylıklarına yansıtılması ve 1. Dereceye 3600 Ek Göstergenin hayata geçirilmesi konularında haklı beklenti içindeler. İlk çıktığında 8 bin 77 lira olan ve bugünkü rakamı 25 bin 150 liraya ulaşan seyyanen ödemenin emekli aylıklarına yansıtılmaması mağduriyetlerinin boyutunun daha da ağırlaşmasına neden olmuştur. Toplu sözleşme masasından etkilenen fakat yasada hak arama mücadelesinin zeminini bulamayan memur emeklilerimiz hem sendikal örgütlenme hem de kayıplarını telafi etme mücadelesini sürdürüyorlar."

Kamu görevlisi emeklilerimiz Komisyona gelen teklif içerisinde kendilerini bulan, emekli aylığı ile görev aylığı arasındaki uçurumu kapatan düzenlemeyi bekliyor. Memur-Sen olarak; Komisyon görüşmelerinde özellikle 3 konu başlığını gündeme getireceğiz. Emekli memurlarımızın sendikal örgütlenme hakkı, seyyanen ödemenin emekli aylıklarına yansıtılması, 1. Dereceye 3600 Ek Göstergenin hayata geçirilmesi konularını Komisyonda ifade edeceğiz.

Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi vekillerimizden ve siyasi iktidardan beklenti açık ve nettir. Çalışanın 'nasıl emekli olacağım' emeklinin ise 'nasıl ayakta duracağım' sorularına cevap, sorunlarına çözüm üretecek Kanun Teklifinin getirilmesi ve mağduriyetlerin bitirilmesidir."

Kaynak: ANKA