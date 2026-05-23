Memleketine dönen ahşap oyma sanatçısının ürettiği eserler yurt dışında da ilgi görüyor

Büyükşehir yaşamının yoğunluğundan uzaklaşarak memleketi Balıkesir'in Dursunbey ilçesine dönen 33 yaşındaki ahşap oyma sanatçısı Eren Demirtaş, kurduğu atölyede hazırladığı el emeği ürünleri Türkiye'nin yanı sıra çeşitli ülkelere gönderiyor.

Küçük yaşlarda çizimle ilgilenmeye başlayan Demirtaş, kara kalem ve resim çalışmalarının ardından yakma resim sanatıyla tanıştı.

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun olan Demirtaş, İstanbul ve Antalya'da sanatını geliştirdikten sonra memleketine dönmeye karar verdi.

Dursunbey'de kurduğu atölyede ahşap oyma çalışmalarına devam eden Demirtaş, açtığı sergiler ve katıldığı fuarlar sayesinde daha geniş kitlelere ulaştı.

Demirtaş'ın özellikle hayvan figürlerinden oluşan ahşap eserleri, sosyal medya aracılığıyla Yunanistan, İngiltere, Almanya, İtalya ve Gürcistan'da ilgi görüyor. Sanatçı bu ülkelerden gelen siparişleri kargo yoluyla sanatseverlere ulaştırıyor.

Eren Demirtaş, AA muhabirine, ahşap üretimi açısından Dursunbey'in önemli bir merkez olduğunu belirterek, ilçedeki ustalardan da faydalandığını söyledi.

Büyükşehirlerin yoğun temposundan uzaklaşmak istediğini ifade eden Demirtaş, "Dursunbey hem üretmek hem de yeni fikirler geliştirmek için çok uygun bir yer. Buradaki ustalardan öğrendiğim bilgilerle kendi çalışmalarımı geliştirme fırsatı buldum." dedi.

Demirtaş, internetin üreticiler için önemli imkan sunduğunu dile getirerek, sosyal medya ve dijital platformlar sayesinde ürünlerini farklı ülkelere ulaştırabildiğini anlattı.

"Sevdiğim işi yapmak mutluluk veriyor"

Kişiye özel tasarımlar da yaptığını belirten Demirtaş, ahşap oymacılığını teknolojiyle birleştirmenin mesleğin sürdürülebilirliği açısından önemli olduğunu kaydetti.

Hobi olarak başladığı işi mesleğe dönüştürdüğünü belirten Demirtaş, "Sevdiğim işi yapıyor olmak bana ayrıca mutluluk veriyor. Ahşapla çalışmak hem yorucu hem de dinlendirici bir süreç." diye konuştu.

Demirtaş, daha büyük ölçekli eserler üretmeyi hedeflediğini anlatarak, Balıkesir ve Dursunbey ilçesinin tanıtımına katkı sunmak istediğini ifade etti.

Gençlerin zanaata ilgisinin bulunduğunu söyleyen Demirtaş, ekonomik kaygıların bazı gençleri meslek edinmekten uzaklaştırdığını ancak üretime meraklı birçok kişinin atölyeye ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi.