İtalya Başbakanı Meloni, AB'yi "miyop ve bürokratik bir dev" olarak niteledi

İtalya Başbakanı Meloni, AB'yi krizlerde sesini duyuramayan, ideolojik ve teknokrat yaklaşımlarla rekabet gücünü feda eden miyop ve bürokratik bir dev olarak niteledi. Ayrıca nükleer enerjiye dönüş konusunda kararlı olduklarını belirtti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Birliği'ni (AB) krizler karşısında sesini duyurması gerektiği anlarda ideolojik ve teknokrat yaklaşımlar sebebiyle gücünü ve stratejik büyümeyi feda eden "miyop ve bürokratik bir dev" olarak niteledi.

İtalya Sanayiciler Konfederasyonunun (Confindustria) genel kuruluna katılan Meloni, burada yaptığı konuşmada, uluslararası gelişmeler ve bunların ekonomideki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Meloni, AB'nin mevcut yapısının kendileri için bir kırılganlık arz ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"İdeolojik ve teknokrat yaklaşımlar uğruna rekabet gücünü ve stratejik büyümeyi çok sık feda etmiş bürokratik bir devdir. Avrupa, günlük yaşamın her alanına kurallar koyma konusunda acımasız davrandı, ancak küresel sahnede sesini duyurma konusunda miyop oldu."

İran'daki krizin etkilerinin, AB üyesi ülkelerin kontrolü dışında gelişen koşullar olduğunu belirten Meloni, güvenlik ile savunma harcamaları için halihazırda tanınmış olan esnekliğin, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla ortaya çıkan enerji krizine karşı gerekli yatırımları da kapsayacak şekilde genişletilmesini açıkça haklı çıkardığını söyledi.

Meloni, AB'nin küresel sahnede daha iddialı olması gerektiğini dile getirirken, geleceği için rekabetçilikte bir yaklaşım değişikliğine gitmesi gerektiğini vurguladı.

Meloni, nükleer enerji üretimine dönüş konusunda kararlı

1986'daki Çernobil felaketi sonrasında nükleer enerji üretiminden vazgeçen İtalya'da, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için bir süredir hükümetin gündeme taşıdığı nükleer enerjiye dönüş konusuna da değinen Meloni, "İtalya'da nükleere dönüş yolunda hızlı şekilde ilerlemeyi sürdürmek istiyoruz; öncelikle modüler reaktörler gibi en yenilikçi teknolojilerle." görüşünü paylaştı.

Meloni, bu konuda son derece kararlı olduğunu vurgulayarak, nükleer enerji üretiminin ülkede yeniden başlamasına yönelik yetki yasası ve diğer düzenlemelerin yaz bitmeden onaylanacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
