Melikgazi Belediyesi'nden Kentsel Dönüşüm Projesine Başlangıç

Melikgazi Belediyesi'nden Kentsel Dönüşüm Projesine Başlangıç
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Melikgazi Belediyesi, Aydınlıkevler Mahallesi'nde 72 daire ve 13 dükkandan oluşan kentsel dönüşüm konutlarının temel atma törenini gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, projeye güvenin arttığını belirtti.

Melikgazi Belediyesi, 72 daire ve 13 dükkandan oluşan kentsel dönüşüm konutlarının temel atma törenini gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aydınlıkevler Mahallesi'nde kentsel dönüşüm konutları için tören düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kentsel dönüşüm çalışmalarına bir yenisinin daha eklenmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Vatandaşların kentsel dönüşüm konusunda belediyeye güvendiğini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Burada 5 blok, 39 daire ve 11 dükkanı yıktık. Bunun karşılığında 72 daire ve 13 dükkan yapacağız. 84 hak sahibimiz var. Yaklaşık 120 milyon liralık bir yatırım yapıyoruz. Aydınlıkevler Mahallesi kentsel dönüşüm konutlarımızın olduğu alanda zemin güçlendirmesi yapıldı."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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