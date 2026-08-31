Haberler

Meksika-ABD Yeni Ticaret İlişkisi 'En Büyük Zorluk'

Meksika-ABD Yeni Ticaret İlişkisi 'En Büyük Zorluk'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MEKSİKO, 31 Ağustos (Xinhua) -- Meksika Ekonomi Bakanı Marcelo Ebrard, Meksika'nın ABD ile yeni ticaret ilişkisinin, ülkenin bu yüzyılda karşılaştığı "en büyük zorluk" olduğunu söyledi.

MEKSİKO, 31 Ağustos (Xinhua) -- Meksika Ekonomi Bakanı Marcelo Ebrard, Meksika'nın ABD ile yeni ticaret ilişkisinin, ülkenin bu yüzyılda karşılaştığı "en büyük zorluk" olduğunu söyledi.

İktidardaki Ulusal Yenilenme Hareketi'nin (MORENA) pazar günü Temsilciler Meclisi'nde düzenlenen toplantısında konuşan Ebrard, "ABD ile daha önce hiç bu ölçekte, bu kadar karmaşık bir zorluk yaşamamıştık" dedi.

Küresel ekonominin büyük bir değişimden geçmekte olduğunu kaydeden Ebrard, serbest ticaret tabanlı sistemden, imalatın bir kısmını ABD'ye geri getirmeyi amaçlayan korumacı ilkelerin şekillendirdiği bir sisteme doğru geçiş yaşandığını belirtti.

Geçmişte fiyat ve kalitenin, özellikle de fiyatın daha önemli olduğuna dikkat çeken Ebrard, söz konusu değişimin ardından bir ürünün nerede üretildiğinin giderek daha önemli hale geldiğini ifade etti.

Ebrard, bu bağlamda Meksika'nın ABD pazarına erişimi korumaya ve dünyanın en düşük fiili gümrük vergisi oranlarından birini sürdürmeye çalıştığını dile getirdi.

Ebrard, Meksika'nın elektronik, bilişim ekipmanları ve ABD'deki yapay zeka patlamasıyla bağlantılı ürün ihracatının 2025-2026 arasında keskin bir artış gösterdiğini belirtti.

Meksika hükümeti bu yıl ülke ekonomisinin yüzde 1,8-2,8 oranında büyümesini bekliyor.

Brezilya'nın ardından Latin Amerika'nın en büyük ikinci ekonomisi konumundaki Meksika, ABD ile bağlantılı sanayi faaliyetlerindeki durgunluğa rağmen ağırlıklı olarak hizmet sektörünün desteğiyle 2025 yılında yüzde 0,5'lik bir büyüme kaydetmişti.

Kaynak: Xinhua
Girne'deki gemi faciasıyla ilgili mahkemeye çıkarılan 9 kişi hakkında tutuklama kararı

Girne'deki gemi faciasında hesap vakti! Mahkeme hiçbirine acımadı
Yunanistan'ın gökyüzüne İsrail kalkanı! 3 sistem tek ağda birleşecek

Rahat durmaya niyeti yok! Türkiye karşıtı ülkeye kalkan oldular
Türkiye'yi ayağa kaldıran video! Vatandaşlar Bakan Çiftçi'yi etiketliyor

Türkiye'yi ayağa kaldıran video! Herkes Bakan Çiftçi'yi etiketliyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den McTominay bombası! 30 milyon euro gözden çıkarıldı

Bu sene kıyamet kopacak! Fener'den Şampiyonlar Ligi bombası
Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi

Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi
Gemi faciasını fırsata çevirdiler! Uçak bileti fiyatlarını görenler isyan etti

Fırsatçılar bu görüntüden bile utanmadı: Hepimize yazıklar olsun
Kazmayı vurduğu yerden hazine fışkırdı! Tam 700 parça

Kazmayı vurduğu yerden hazine fışkırdı! Tam 700 parça
Kimseye satamıyor! 8 yıldır bindiği Mercedes'le ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu

8 yıldır bindiği Mercedes'le ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu
Ivanka Trump'ın Kosta Rika tatili! Sörf tahtasında hünerlerini sergiledi

Babası dünyayı parmağında oynatırken, kızı bakın nerede ortaya çıktı
Melih Gökçek Almanya'daki milyonluk dairelerini anlattı! 'Vatandaşlık' itirafı

Düsseldorf'taki bina mercek altında! Paranın kaynağını açıkladı