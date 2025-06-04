Meksika'dan ABD'nin Gümrük Vergisine Sert Tepki

MEXICO Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan gümrük vergilerini yüzde 50'ye yükseltmesine tepki göstererek, bu adımı "haksız, sürdürülemez ve hukuki dayanağı olmayan" bir karar olarak değerlendirdi.

Sheinbaum, günlük basın toplantısında ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan gümrük vergilerini yüzde 50'ye yükseltmesine tepki gösterdi.

Söz konusu artışın "haksız, sürdürülemez ve hukuki dayanağı olmayan" bir karar olarak nitelendiren Sheinbaum, "Meksika açısından bakıldığında, ilk olarak bu karar adil değil çünkü Meksika'nın ihraç ettiğinden daha fazla çelik ve alüminyum ithal ettiğini defalarca söyledik." ifadesini kullandı.

Sheinbaum, ABD ile Meksika arasındaki ticaret anlaşması nedeniyle bu kararın hukuki dayanağının olmadığını öne sürerek, "ABD ulusal güvenlik gerekçesini öne sürüyor, ancak daha dün Beyaz Saray sözcüsü Meksika ile aralarındaki işbirliğinin her alanda mükemmel olduğunu söyledi. Bu önlemin haklı olduğuna inanmıyoruz." dedi.

Tarife artışının çelik ve alüminyum fiyatlarını yükselteceği nedeniyle bu kararın sürdürülemez olduğunu savunan Sheinbaum, Meksika Ekonomi Bakanlığı öncülüğünde yürütülecek müzakerelerden sonuç alınamaması halinde gelecek hafta misilleme adımlarını açıklayacaklarını aktardı.

Çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan gümrük vergisinin artırılması

Trump, çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan yüzde 25'lik gümrük vergisinin yüzde 50'ye yükseltilmesine yönelik kararnameyi dün imzalamıştı.

Kararnamede, tarifelerin 4 Haziran'da yerel saatle 00.01'de yürürlüğe gireceği aktarılmıştı.

İngiltere ile geçen ay imzalanan ticaret anlaşması kapsamında bu ülkeye istisna getirildiği, çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerinin yüzde 25 düzeyinde kalacağı ifade edilen kararnamede, bu durumun 9 Temmuz'dan sonra gözden geçirileceği kaydedilmişti.