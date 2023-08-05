Meksika'da futbol sahasını kana buladılar! 4 ölü, çok sayıda yaralı var

Meksika'nın Guerrero eyaletindeki Tecpan şehrinde bir futbol maçı sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırının sebebi henüz belirlenemezken, olayın suç çeteleri arasındaki bir hesaplaşma olabileceği iddiaları iddia ediliyor.

Meksika'da bir futbol maçı sırasında düzenlenen silahlı saldırı sonucu 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

MAÇI KANA BULADILAR

Guerrero eyaletindeki Tecpan şehrinde bir futbol müsabakası sırasında stada gelen silahlı kişiler uzun namlulu silahlar ile saldırı düzenledi.

4 KİŞİ ÖLDÜ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Saldırganların açtıkları ateş sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. Sahadaki futbolcular ise saldırıdan zarar görmedi.

OLAYIN SUÇ ÇETELERİ ARASINDA ÇIKTIĞI İDDİA EDİLİYOR

Tecpan şehri yerel yönetimi saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada olay nedeniyle üzüntü duyduklarını belirtirken, saldırının soruşturulması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla federal ve eyalete bağlı ekiplerin birlikte çalışmaya başladığını bildirdi. Saldırıda öldürülenlerden birinin bölgedeki kartelin lideri ve bir başka kişinin ise onun en yakın arkadaşı olduğunun tespit edilmesi üzerine olayın suç çeteleri arasındaki bir hesaplaşma olabileceği yönünde iddialar ortaya atıldı.