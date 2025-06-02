Mekke'de Hac İçin Ulaşım Zorlaştı, Taksilerde Fahiş Fiyat Artışı

Mekke'de Hac İçin Ulaşım Zorlaştı, Taksilerde Fahiş Fiyat Artışı
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Mekke'de otobüs seferlerinin durması nedeniyle hacı adayları Harem bölgesine ulaşmakta zorlanıyor. Taksilerin fiyatları, normalin 10 katına kadar yükseldi. Hacılar, toplu ulaşım olmadığı için yüksek fiyatlara rağmen Kabe'ye ulaşmaya çalışıyor.

- Mekke'de otobüs seferleri durdu, taksi fiyatları uçtu

MEKKE - Mübarek beldelere hac vazifesini ifa için gelen hacı adayları, şehirde otobüs seferlerinin sona ermesi ile Harem bölgesine ulaşmakta zorluk çekiyor. Merkeziye bölgesi tabir edilen Kabe'ye 1 kilometre uzaklıktaki otellerin dışında, tavafa gelmek için otelden yürümek gerekiyor. Yaklaşık 1 milyon 700 bin hacı Kabe-i Muazzama'ya ulaşmak için seferber oluyor. Bu durum toplu ulaşım olmayınca taksicilerin işlerini arttırıyor. Daha önce 10 riyale giden güzergahlarda kişi başı 100 riyale kadar 10 katı ücret talep ediliyor. Minibüs tarzı araçlarda ise 5 riyallik ücret 30 riyale 6 katına ulaşabiliyor. Hacılar bu fahiş fiyat artışına karşılık Kabe'ye gitmekten geri durmuyorlar. Taksi sürücüleri ise trafiğin yoğunlaşması ve iş kaybı sebebiyle ücretlerin 3-4 kat artmasının normal bir durum olduğunu ifade ediyorlar. Harem bölgesinden 3 kilometre ile 7 kilometre arasındaki uzaklıktaki Aziziye bölgesine kişi başı 100 riyalden açılan fiyat 50 riyale kadar düşüyor. Büyük araç ve minibüslerde ise bu fiyat 50 riyalden 30 riyale kadar pazarlıkla düşürülebiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İrfan Altıkardeş - Güncel
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