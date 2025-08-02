Mehmet Muhittin Bıyıkoğlu Yeniden Başkanı Seçildi

Mehmet Muhittin Bıyıkoğlu Yeniden Başkanı Seçildi
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Ankara Pancar Ekicileri Kooperatifi 63. Genel Kurulu'nda mevcut başkan Mehmet Muhittin Bıyıkoğlu, 1423 oy alarak yeniden başkan seçildi. Genel kurula sağlık sorunları nedeniyle katılamayan Bıyıkoğlu, Zekai Köseoğlu tarafından temsil edildi.

Ankara Pancar Ekicileri Kooperatifi 63. Genel Kurulu'nda mevcut başkan Mehmet Muhittin Bıyıkoğlu, göreve yeniden seçildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Polatlı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda 3 bin 966 oy kullanıldı.

Mehmet Muhittin Bıyıkoğlu 1423 oy alarak seçimi kazanırken, diğer adaylardan Kemal Bol 1048, Korkmaz Kademlioğlu 850, Zafer Özkan ise 599 oy aldı.

Mevcut Başkan Bıyıkoğlu sağlık sorunları nedeniyle genel kurula katılmadı. Bıyıkoğlu'nu Polatlı Ziraat Odası Başkanı Zekai Köseoğlu temsil etti.

Ankara Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanlığı yeni yönetimi Mehmet Muhittin Bıyıkoğlu, Zekai Köseoğlu, Ragıp Akyüz, Cihan Gürsoy ve Ekrem Yılmaz'dan oluştu. Denetleme kurulunda ise İsmail Öcal, Zekeriya Karali ve Hacı Mehmet Aydın yer aldı.

Kaynak: AA / Ali Tuna - Güncel
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