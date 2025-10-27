Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan Türkiye Futbol Federasyonu'na Destek Mesajı

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Görevini kötüye kullanan kim olursa olsun, Türkiye Futbol Federasyonu'nun adil ve kararlı yaptırım adımlarını sonuna kadar destekliyorum." dedi.

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve NATO Parlamenter Asamblesi Başkan Vekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev alan bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamalarına yönelik paylaşımda bulundu.

Kasapoğlu, açıklamasında "Sporun ruhunu zedeleyen, futbolumuzun itibarına zarar veren hiçbir davranışa müsamaha gösterilmemelidir. Görevini kötüye kullanan kim olursa olsun, Türkiye Futbol Federasyonu'nun adil ve kararlı yaptırım adımlarını sonuna kadar destekliyorum. Futbolu tutkuyla takip eden sporseverler olarak sportif değerleri ve fair play ruhunu korumak için kenetlenmeliyiz." ifadelerine yer verdi.