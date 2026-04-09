Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanlığına Mehmet Ali Can seçildi

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Olağan Genel Kurulu'nda Mehmet Ali Can, 624 oy alarak başkanlığa seçildi. Can, birlik ve beraberlik mesajı vererek, seçimlerin rekabetin yanı sıra dayanışmayı artırması gerektiğini vurguladı.

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Olağan Genel Kurulu'nda Mehmet Ali Can'ın yönetimi göreve getirildi.

BAİB Olağan Genel Kurulu, Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'nde yapıldı.

Ramazan Keskin ve Mehmet Ali Can olmak üzere 2 listenin yer aldığı seçimde, 1241 üye oy kullandı. Mehmet Ali Can'ın listesi 624 oyla seçildi.

Başkanlığa seçilen Can, sandık başına giden tüm üyelere teşekkür etti.

Birlik ve beraberlik mesajı veren Can, "Bu seçim bir ayrım değildir, bu seçim bir bölünme değildir, bu sadece bir seçimdir, bu bir rekabettir. Ama bu rekabette kıran, döken, uzaklaştıran bir rekabet değil, güçlendiren, geliştiren, ileri taşıyan bir rekabettir. Bizim kültürümüzde, değerlerimizde rekabet olur ama düşmanlık olmaz. Seçim olur ama kırgınlık olmaz. Bugün yarışırız ancak yarın yine yan yana yürür, omuz omuza mücadele ederiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun
