Haberler

Burdur'da Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası kapsamında düzenlenen spor turnuvaları tamamlandı

Burdur'da Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası kapsamında düzenlenen spor turnuvaları tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde düzenlenen Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen spor turnuvaları, ödül töreniyle tamamlandı. Çeşitli branşlarda yarışan sporcular, madalya ve kupalarını aldı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi tarafından Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası kapsamında düzenlenen spor turnuvaları, ödül töreniyle sona erdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 20-27 Aralık Mehmet Akif Ersoy'u Anma etkinlikleri kapsamında MAKÜ'de spor turnuvaları düzenlendi.

Sporcular, masa tenisi, squash, satranç, pickleball ve koşu kategorisinde yarıştı.

Masa tenisi turnuvasında kadınlar kategorisinde Habibe Elif Çınar, erkekler kategorisinde de Recep Eren Dikmen birinci oldu.

Squash turnuvasında kadınlarda Büşra Kuru, erkeklerde İsmail Safa birinciliği elde etti. Satranç turnuvasında ise Mustafa Güneri birinci oldu.

Pickleball Turnuvasını kadınlar kategorisinde Tutku Narman Özsoy ile Nursan Şentürk ikilisi, erkekler kategorisinde ise Oğuzhan Dalkıran ile Ömer Can Keser ikilisi kazandı.

Akif Koşusunda ise kadınlarda Mevlüde Kama, erkeklerde Burak Torbat altın madalyanın sahibi oldu.

Müsabakalarda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları akademisyenler tarafından verildi.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
Türkiye genelinde tahliye coşkusu: Cezaevleri önünde bayram havası esti

Türkiye'nin dört bir yanında aynı sevinç görüntüleri
500 bin sosyal konut projesinde ilk kura tarihi belli oldu

Milyonlarca kişinin beklediği müjdeyi verdi! Kura tarihi belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi: Arıza çok büyük

Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi bu olmuş
İşte memur ve emekli zammı için kulislerde konuşulan en güçlü rakam

İşte memur ve emekli zammı için en güçlü rakam
RTÜK affetmedi: İşte Kısmetse Olur'da radara takılan sahne

RTÜK bunu affetmedi
Canlı yayında cinayet itirafı

Canlı yayında cinayet itirafı
Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi: Arıza çok büyük

Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi bu olmuş
Babasına kızıp girdiği işte paraya para demiyor: Memur olsaydım bu kadar kazanazmadım

Babasına kızıp girdiği işte paraya para demiyor: Memur olsaydım...
Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si filtrenin ayarını kaçırdı

Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si filtrenin ayarını kaçırdı