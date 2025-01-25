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Mehmet Akarca, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Mehmet Akarca, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Anadolu Ajansının eski Genel Müdürü Mehmet Akarca, muhabirlerin yıl boyunca çektiği fotoğrafları değerlendirdi. Akarca, çeşitli kategorilerdeki en beğendiği fotoğraflarla ilgili düşüncelerini paylaştı ve fotoğrafların önemine vurgu yaptı.

Anadolu Ajansının (AA) eski Genel Müdürü Mehmet Akarca, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Akarca, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony"nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Akarca, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Saklı", "Spor"da Halil Sağırkaya'nın "Abluka", "Günlük Hayat" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Kar Eğlencesi" fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri" isimli fotoğrafına oy veren Akarca, şunları ifade etti:

"Yıllardır ABD Başkanları ile bizim Cumhurbaşkanlarımızın görüşmelerini izledik, fotoğraflarını gördük. Bizimkiler de hep böyle 'bir aynı olayım, o gülümsüyorsa, ben de tebessüm etsem iyi olacak.' düşüncesi... Hatta geçmişte Başbakanlarımız, Cumhurbaşkanlarımız yabancı devlet adamları ile görüştüler ve bir eziklik hissettik o fotoğraflarda ama bu fotoğrafta, bizim Cumhurbaşkanımızın son derece kendinden emin bir görüntüsü, ABD Başkanının hayranlıkla bakışını görüyorum ben. İlk defa gol atıyoruz gibi geldi, çok hoşuma gitti."

Mehmet Akarca, "Özgür Suriye" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Kutlamalar" fotoğrafını oyladı.

Akarca, bugün gazete ve televizyonlarda en önemli unsurun görüntü ve fotoğraf olduğunu belirterek, "Genel Müdürlük yaptığım Anadolu Ajansında, o zamandan bu yana görüntü ve fotoğrafa çok önem verildiğini görüyorum. Gün geçtikçe daha çok önem verildiğini görüyorum, çok seviniyorum. Çok da başarılı çalışmalar bunlar. Beğenilmeyecek fotoğraf yoktu. Herkesin emeğine sağlık." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
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