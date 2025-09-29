Mecidiyeköy Pazarında Ekonomik Kriz ve Adaletsizlik Vurgusu

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) Mecidiyeköy semt pazarında yurttaşlara " Türkiye'nin en önemli sorununun ne olduğunu" soran ANKA Muhabiri yaygın olarak ekonomik kriz ve adaletsizlik yanıtlarını aldı. Bir yurttaş, "Birileri var dünya kadar hırsızlık yapmış, hesap sorulmuyor; birilerinin ne yaptığı belli değil hapishaneye gönderiliyor" sözleriyle adaletsizliğe dikkat çekerken, kuraklığın etkisiyle toprağın artık yeterince verimli olmadığını belirten ve yıllarca Konya'da çiftçilik yaptıktan sonra şimdi semt pazarında küfesiyle ek gelir elde etmeye çalışan bir başka yurttaş ise iktidarı eleştirdi ve "Her şeyin ipini koyverdi. Zenginlere para dağıtıyor, fakirlere hiç... Yemek yemedikten sonra geçiniyoruz. Yemiyoruz... Patates olmasa kaldık" ifadelerini kullandı.

ANKA'nın "Sizce Türkiye'nin en önemli sorunu ne?" sorusuna aldığı yanıtlar şöyle:

"Gelsin, görsün milleti de ondan sonra konuşsun"

"Öyle açlık, yoksulluk geride kaldı demekle olmuyor ekran başında. Gelsin, görsün milleti de ondan sonra konuşsun. Bakıp geçiyoruz. Emekli parasına az bir zam yapsa, verdiğini iki, üç kat geri alıyor hemen... Enflasyon ne zaman düşüyor biliyor musun? Yazın meyveler, sebzeler çürüyor ya, çöpe atacağına veriyor uyguna. Esnaf düşüyor, devlet değil"

"Birileri var dünya kadar hırsızlık yapmış..."

"Adaletten ayrılmak, haktan, hukuktan... En büyük mesele bu. Mesela şu anda hiç suçu olmayan insanların hapishaneye tıkılması. Birileri var dünya kadar hırsızlık yapmış, hesap sorulmuyor; birilerinin ne yaptığı belli değil hapishaneye gönderiliyor"

"Yolda yürümeye korkuyoruz"

"Adalet yok, hukuk yok; hakkını savunamıyorsun. En küçük bir kelime konuştuğunda, hemen hakaretten içeriye giriyorsun. Rahat bir ortamda, adaletli bir ortamda değiliz. Yolda yürümeye korkuyoruz; kimseye laf söyleyemiyorsun haklı olsan bile"

"Ekonomi. Bu kadar söyleyebilirim"

"Anlatmak isterim ama..."

"Ekonomi ve adalet. Anlatmak isterim ama bazı yerlere dokunmak durumu olacağı için, günümüzde de özgürlüğün çok iyi olmadığını düşündüğüm için fazla da dokunmak istemiyorum"

"Adalet. Adalet düzelmedikten sonra hiçbir şey düzelmez. Ne eğitim düzelir, ne ekonomi düzelir, ne sorunlar biter"

"Ekonomi. Enflasyonda ben düşüş görmedim. Hep pahalı. Balığa baktım şimdi, almış başını gitmiş; güya ucuz olacak. Almadan gideceğiz"

"Ne diyelim? Allah kolaylık versin"

"Her memleketin kendine göre rahatsızlığı vardır. Ne diyelim, yapacak birşeyimiz yok. Allah kolaylık versin hepimize, maddi, manevi"

"Zenginlere para dağıtıyor, fakirlere hiç..."

"Türkiye sahipsiz. Amerika'ya, İsrail'e teslim oldu... Başta, devlette sahip yok. Her şeyin ipini koyverdi. Zenginlere para dağıtıyor, fakirlere hiç... Gavur parası 50 lira oldu, herşey arttı, ses yok. Onlar sadece ceplerine uğraşıyorlar, fakir fukarayı düşünen yok... Yemek yemedikten sonra geçiniyoruz. Yemiyoruz. Patates olmasa kaldık"