Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği İçin Dilekçeleri Teslim Etti

Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği isteyen 376 bin kişinin dilekçesini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğüne teslim etti. Müdürlük önünde açıklama yapan Öktem, "Paylaşımlı yolculuk dünyanın her yerinde var. Türkiye'de de olacak. Olana kadar mücadele edeceğiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın UKOME'de 7 oyu var. Biz bugün buraya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na 376 bin dilekçeyi verip İstanbul'un sesini duyurmaya geldik" dedi.

Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü önünde açıklamalarda bulundu. Öktem açıklamasında "200 bin sürücümüz ve aileleriyle 650-700 bin kişilik bir camiayız. Bugün şehir olsak Sivas'tan büyüğüz. Türkiye'nin en büyük 32'nci şehri oluruz. Paylaşımlı yolculuk dünyanın her yerinde var. Türkiye'de de olacak. Olana kadar mücadele edeceğiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın UKOME'de 7 oyu var. Biz bugün buraya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nı arkamda gördüğünüz 376 bin dilekçeyi verip İstanbul'un sesini duyurmaya geldik. Paylaşımlı yolculuk yönetmeliği İstanbul'un UKOME'sine geldiğinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı temsilcilerinin bizden yana oy kullanmasını istiyoruz. İstanbul bunu hak ediyor. 200 bin bin sürücü bunu hak ediyor. Bu ekonomik darboğazda 200 bin ailenin tenceresi Martı TAG sayesinde kaynıyor. 200 bin kişi buradan ekmek yiyor. 5 milyon vatandaş bunu sürekli kullanıyor. Dünyanın 190 ülkesinde var. Türkiye'de de olacak. Olana kadar mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.