Marmaris Kaymakamı, Spor Şampiyonlarına Ödül Verdi

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Türkiye Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Şampiyonası'nda başarı elde eden öğrencileri ödüllendirdi.

Türkiye Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Şampiyonası'nda 50 metre kurbağalama ve 100 metre kurbağalama branşlarında Türkiye 1.'si Alara Ada ile 50 metre kurbağalama dalında Türkiye 2.'si, 100 metre kurbağalama dalında Türkiye 3.'sü, 50 metre sırtüstü dalında Türkiye 3.'sü olan Yağmur Çelik, Kaya'yı makamında ziyaret etti.

Kaya, öğrencileri tebrik ederek, hediye verdi.

Öğrencilerin başarısının sadece aileleri için değil ilçe ve ülke için de gurur kaynağı olduğunu belirten Kaya, "Sporun disiplin, azim ve özveri gerektiren bir alan olduğunu biliyoruz. Bu anlamda hem değerli öğrencilerimizi hem de emeği geçen antrenörlerimizi kutluyor, başarılarınızın artarak devam etmesini temenni ediyorum." diye konuştu.