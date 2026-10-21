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Marmaris Belediyesinin 2027 bütçesi 3 milyar 768 milyon lira olarak onaylandı

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Marmaris Belediyesinin 2027 bütçesi 3 milyar 768 milyon lira olarak onaylandı
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Marmaris Belediyesinin 2027 yılı bütçesi, meclis görüşmelerinin ardından 3 milyar 768 milyon lira olarak oy çokluğuyla kabul edildi. Başkan Acar Ünlü, kaynakların etkili ve verimli kullanılacağını belirterek Marmaris'e daha iyi hizmet sunmayı sürdüreceklerini söyledi.

Marmaris Belediyesinin 2027 yılı bütçesi, Belediye Meclisinde yapılan görüşmelerin ardından 3 milyar 768 milyon lira olarak oy çokluğuyla onaylandı.

Marmaris Belediyesi ekim ayı meclis toplantısının ikinci birleşimi, Belediye Başkanı Acar Ünlü başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Sibel Şenaydın tarafından sunumu yapılan belediyenin 2027 yılı bütçesi ve müdürlüklerin bütçe kalemleri görüşülerek oylandı. Yapılan oylamada 2027 yılı bütçesi 3 milyar 768 milyon lira olarak oy çokluğuyla kabul edildi.

Belediye Başkanı Acar Ünlü, bütçeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasına önem verdiklerini vurgulayarak, "Kaynaklarımızı etkili ve verimli kullanıyoruz. Standartlarımızı artırarak Marmaris'e daha iyi hizmet sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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