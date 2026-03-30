Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, çarşı yenileme çalışmalarını inceledi

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, ilçenin çarşısında yürütülen altyapı ve üstyapı yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her yıl binlerce turisti ağırlayan Marmaris Çarşı'da başlatılan yenileme çalışmaları devam ediyor. 57, 40, 42, 45, 53, 55 ve 55/1 sokakları kapsayan 4 bin 110 metrekarelik proje alanında belediyenin öz kaynaklarıyla yürütülen çalışmalar hızlandırıldı.

Çalışmalar kapsamında AYDEM, MUSKİ ve Türk Telekom ile koordineli şekilde altyapı tamamen yenilenirken, üstyapıda ise doğal taş zemin kaplamaları uygulanıyor. Bina cephelerindeki görsel kirlilik oluşturan unsurların kaldırılması ve badana işlemlerinin ardından çarşının modern bir görünüme kavuşturulması hedefleniyor.

İncelemeleri sırasında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Acar Ünlü, çarşının yeni sezona yetişmesi için ekiplerin yoğun bir tempoda çalıştığını belirtti.

Çarşıyı daha estetik ve konforlu bir alışveriş noktası haline getirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Ünlü, şunları kaydetti:

"Çarşımızı daha ferah, estetik ve cazip bir geçiş noktası haline getirmek için çalışıyoruz. Yenileme çalışmaları tamamlandığında hem esnafımız hem de vatandaşlarımız için daha konforlu bir alan oluşacak. Bu proje ile Marmaris'in kent kimliğini güçlendireceğiz. Buradaki çalışmalarımız tamamlandığında çarşı Marmaris'in gözbebeği olacak."???????"

Kaynak: AA / Sabri Kesen
MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu! 12 yıldır firari olan Önder Sığırcıklıoğlu yakalandı

MİT, 12 yıldır köşe bucak kaçan casusu sonunda enseledi

İspanya gözünü kararttı! Savaştaki Trump'a bir şok daha

İspanya gözünü kararttı! Savaştaki Trump'a bir şok daha

Barış Alper'e bakışları olay olmuştu: O kızdan günler sonra ilk açıklama

Görüntüdeki kız konuştu!
Trump: İran'da rejim değişikliği yaşandı

Uçakta sarf ettiği cümle dünya gündemine bomba gibi düştü
18 yıllık evlilik bitti! Güzide Duran ve Adnan Aksoy boşandı

18 yıllık olaylı evlilik bitti
İspanya gözünü kararttı! Savaştaki Trump'a bir şok daha

İspanya gözünü kararttı! Savaştaki Trump'a bir şok daha

Tepki çeken paylaşım! Görenler hayret ediyor

Tepki çeken paylaşım!
İran tesisi vurdu, sirenler çalınca İsrail askerleri panikle yere yattı

Canlı yayında ecel terleri! İsrail askerleri ne yapacağını şaşırdı