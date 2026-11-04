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Marmaray, Fenerbahçe-Liverpool maçı için Söğütlüçeşme'den 00.06'da ek sefer yapacak

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Marmaray, Fenerbahçe-Liverpool maçı için Söğütlüçeşme'den 00.06'da ek sefer yapacak
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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 4'üncü haftasında bu akşam Liverpool ile oynayacağı maç dolayısıyla Marmaray, Söğütlüçeşme'den saat 00.06'da hareket edecek Pendik varışlı ek sefer düzenleyeceğini duyurdu. Duyuru, Marmaray'ın resmi X hesabından yapıldı.

(ANKARA) - Marmaray, bu akşam oynanacak Fenerbahçe- Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması dolayısıyla Söğütlüçeşme'den saat 00.06'da hareket edecek ek sefer düzenleneceğini duyurdu.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında İngiltere'nin Liverpool takımıyla karşılaşacak. Marmaray'ın resmi X hesabından yapılan duyuruda maç dolayısıyla Söğütlüçeşme'den saat 00.06'da hareket edecek Pendik varışlı ilave tren seferi düzenleneceği belirtildi.

Kaynak: ANKA
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