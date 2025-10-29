Haberler

Marmaray 12 Yaşında: 1,4 Milyar Yolcuya Hizmet Verdi

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümünde Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Marmaray'ın 12 yılda 1 milyar 430 milyon yolcu taşıdığını ve önemli bir ulaşım projeleri arasında yer aldığını açıkladı.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102'nci yıldönümü tüm yurtta ve dış temsilciliklerde coşkuyla kutlanıyor. Cumhuriyet'in 90'ıncı yıldönümünde 29 Ekim 2013 tarihinde açılan Marmaray ise bugün 12 yaşında. Marmaray'ın açılış yıldönümüne ilişkin konuşan Bakan Uraloğlu, "Asya ile Avrupa'yı sadece 4 dakikada buluşturan Marmaray 12 yılda 1 milyar 430 milyon yolcuya hizmet verdi" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102'nci yıldönümünde Marmaray'da 12 yaşında. Bakan Uraloğlu, 'Asrın Projesi' olarak nitelendirilen Marmaray'ı 29 Ekim 2013 tarihinde hizmete aldıklarını hatırlatarak hatta 12 yılda hangi aşamalardan geçildiğini da anlattı.

'12 YILDA TOPLAM 1 MİLYAR 430 MİLYON YOLCU'

76,6 kilometrelik güzergah ve 43 istasyonuyla Marmaray İstanbul'un toplu ulaşımının omurgasını oluşturduğunu dile getiren Uraloğlu, "Asya ile Avrupa'yı sadece 4 dakikada buluşturan Marmaray 12 yılda toplam 1 milyar 430 milyon yolcuya hizmet verdi" dedi.

'54 TREN SETİ VE 440 VAGON HİZMET VERİYOR'

Marmaray'ın, dünyanın en derin batırma tüp tünellerinden biri olarak tarihe geçtiğini de belirten Uraloğlu, "Halkalı-Gebze hattında 148, Pendik-Ataköy hattında 139 olmak üzere günde toplam 287 sefer düzenleniyor, haftasonları gece ilave 10 seferle sayı 297'ye çıkıyor. Filoda 34 adet 10 vagonlu ve 20 adet 5 vagonlu olmak üzere 54 tren seti ve 440 vagon hizmet veriyor" dedi.

'MARMARAY HATTI İLE TOPLAM 1 MİLYON 679 BİN 247 TON YÜK TAŞINDI'

Bakan Uraloğlu, Marmaray Hattı'nın şehiriçi ulaşımın yanı sıra, Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve ana hat trenlerinin Asya'dan Avrupa yakasına kesintisiz geçişini sağladığını ifade etti. Uraloğlu, "Nisan 2020'de başlayan yük treni geçişleriyle, büyük bölümü ihracat olmak üzere toplam 1 milyon 679 bin 247 ton yük taşındı" ifadelerini de kullandı.

