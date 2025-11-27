Marmara Denizi'nde Lodos Tekirdağ'da Ulaşımı Aksatıyor
Marmara Denizi'nde 2 gündür etkili olan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Hızı saatte 50 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle 8 şilep ve tanker beklemede. Balıkçılar da hava muhalefeti nedeniyle denize açılamadı.
Marmara Denizi'nde 2 gündür etkili olan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını aksatıyor.
Hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.
Balıkçılar da hava muhalefeti nedeniyle denize açılamadı.
Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte, lodosun yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel