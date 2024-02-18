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Marmara Denizi'nde Batan Kargo Gemisinde Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

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Marmara Denizi'nde batan ve bir kişinin cansız bedenine ulaşılan kargo gemisindeki diğer 5 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçlar ve görüntüleme cihazlarıyla yapılan çalışmalarda, geminin enkazının 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu belirlendi. Toplam 852 personel arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan ve dün bir kişinin cansız bedenine ulaşılan "Batuhan A" adlı kargo gemisindeki diğer 5 kişiyi arama kurtarma çalışmaları kapsamında bir midye çiftliğine tarama çalışması için dalış yapıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi açıklarında 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu görüntüleme cihazlarıyla belirlenen gemiyle ilgili çalışmalarda toplam 852 personel görev alıyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Akın gemisinde görevli dalgıçlar, 51 metre derinlikte denizin tabanına oturan kargo gemisinin enkazına dün yaptığı iki dalışın ardından bugün de dalış gerçekleştirdi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Gemideki arama faaliyetleri devam ediyor. Dalgıçlarımız, şu anda dalış gerçekleştirdi." dedi.

Beşinci dalış başladı

TCG Akın gemisinde görevli dalgıçlar ile Nene Hatun ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait ROV cihazları, arama maksatlı suda faaliyetlerine devam ediyor.

Cihazlardan alınan görüntüler ve dalış yapılan bölgedeki bilgiler neticesinde, sabahın erken saatlerinde çalışmalar tekrar yoğunlaştı.

Dalgıçlar, uygun koşulların sağlanmasının ardından beşinci dalışa başladı.

Denizden yapılan çalışmaların yanı sıra karadaki tarama faaliyetlerine de AFAD, JAK, JÖH, Deniz Polisi, NAK, AKUT, ANDA, İHH ve belediyelere ait arama kurtarma ekipleri de destek veriyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları midye çiftliğini tarıyor

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar, geminin enkazından 6 kilometre uzaklıkta bulunan bir midye çiftliğine dalış gerçekleştirdi.

Kurşunlu Limanı civarında bulunan çiftlikte tarama gerçekleştirilen ekipler, SG-43 botuyla bölgede dalış hazırlıkları yaptı.

Gerekli güvenlik önlemlerinin ardından iki dalgıç, 20 metre derinlikteki midye çiftliğine daldı.

Geminin enkazında da TCG Akın gemisinin dalgıçları taramayı sürdürürken, alternatif noktalarda da ekipler çalışmalara devam ediyor.

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında kıyıdan 4 mil açıkta batmıştı. Görüntüleme cihazlarıyla yapılan çalışmalarda geminin enkazının 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu belirlenmişti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların 17 Şubat'ta gerçekleştirdiği 2 dalışta, gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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