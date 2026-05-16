Marmara Denizi'nde arızalanan kuru yük gemisi kurtarıldı
Ordu'dan Fransa'ya giden 118 metrelik 'Hayriye Ana' kuru yük gemisi, Marmara Denizi'nde makine arızası yaptı. Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından yedeklenerek Ambarlı Demir Sahası'na güvenle demirletildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ordu'nun Ünye ilçesinden Fransa'ya seyreden 118 metre uzunluğundaki "Hayriye Ana" isimli kuru yük gemisinde, Beylikdüzü açıklarında makine arızası meydana geldiği belirtildi.
Geminin İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda ve kılavuz kaptan refakatinde "Kurtarma-8" römorkörünce yedeklenerek çekildiği ifade edilen açıklamada, geminin Ambarlı Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği kaydedildi.