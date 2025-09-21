Haberler

Marl'da Yağlı Güreş Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

Marl'da Yağlı Güreş Festivali Coşkuyla Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın Marl kentinde düzenlenen 16. Marl Yağlı Güreşleri'nde Türkiye'den 70'ten fazla katılımcı yer aldı. Finalde başpehlivan Erkan Taş oldu. Festivalde Türk kültürü tanıtıldı.

Almanya'nın Marl kentinde 3 gün süren kültür festivalinin son gününde, "16. Marl Yağlı Güreşleri" düzenlendi.

Bilim Derneğince organize edilen etkinlikte, Türkiye'den 70'ten fazla katılımcı yer aldı.

Küçük pehlivanlarla başlayan mücadelelerin finalinde başpehlivanlar er meydanına çıktı.

Başpehlivan mücadelesi Ankara Büyükşehir Belediyesi adına Manisalı Feyzullah Aktürk ile Antalyaspor Kulübü adına Sinoplu Erkan Taş arasında yapıldı.

Mücadelenin ardından Taş başpehlivan oldu.

Dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, 14 popüler başpehlivanla festivale geldiklerini belirterek, Türk kültürünü Avrupa'ya tanıtmak ve Avrupa'da yaşayan vatandaşlarla buluşmak için burada olduklarını söyledi.

Türkiş, "16. Marl Yağlı Güreşleri"ne Türklerin yanı sıra Almanların da ilgi gösterdiğini anlattı.

3 gün süren kültür festivalinde yağlı güreşlerin yanı sıra, canlı müzik, yarışmalar ve çeşitli etkinlikler düzenlendi, Türk mutfağından lezzetler sunuldu.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek - Güncel
58 yıl sonra ilk! Suriye Cumhurbaşkanı Şara, BM'de konuşacak

58 yıl sonra bir ilk! Şara, Erdoğan'ın ardından yola çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası! İşte yararlanabilecek kişiler

TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası! İşte yararlanabilecek kişiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.