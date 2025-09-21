Marl'da Yağlı Güreş Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

Almanya'nın Marl kentinde 3 gün süren kültür festivalinin son gününde, "16. Marl Yağlı Güreşleri" düzenlendi.

Bilim Derneğince organize edilen etkinlikte, Türkiye'den 70'ten fazla katılımcı yer aldı.

Küçük pehlivanlarla başlayan mücadelelerin finalinde başpehlivanlar er meydanına çıktı.

Başpehlivan mücadelesi Ankara Büyükşehir Belediyesi adına Manisalı Feyzullah Aktürk ile Antalyaspor Kulübü adına Sinoplu Erkan Taş arasında yapıldı.

Mücadelenin ardından Taş başpehlivan oldu.

Dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, 14 popüler başpehlivanla festivale geldiklerini belirterek, Türk kültürünü Avrupa'ya tanıtmak ve Avrupa'da yaşayan vatandaşlarla buluşmak için burada olduklarını söyledi.

Türkiş, "16. Marl Yağlı Güreşleri"ne Türklerin yanı sıra Almanların da ilgi gösterdiğini anlattı.

3 gün süren kültür festivalinde yağlı güreşlerin yanı sıra, canlı müzik, yarışmalar ve çeşitli etkinlikler düzenlendi, Türk mutfağından lezzetler sunuldu.