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Marella Discovery Kruvaziyeri Alanya'ya Ulaştı

Marella Discovery Kruvaziyeri Alanya'ya Ulaştı
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Bahama bayraklı Marella Discovery adlı kruvaziyer, Limasol'dan hareket ederek Antalya'nın Alanya ilçesine geldi. Gemide 1719 yolcu ve 757 personel bulunuyor. Turistler, Alanya'da tarihi yerleri ziyaret edip alışveriş yaptı.

Bahama bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Limasol'dan demir aldıktan sonra rotasını Antalya'ya çeviren 265 metre uzunluğundaki kruvaziyer, sabah saatlerinde Alanya'ya ulaştı.

Alanya Limanı'na yanaşan gemide, çoğu İngiliz 1719 yolcu ve 757 personel bulunuyor.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, ören yerlerini ziyaret edip alışveriş yaptı, restoran ve kafelerde vakit geçirdi.

"Marella Discovery", akşam saatlerinde Rodos'a hareket edecek.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel

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