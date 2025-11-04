Marella Discovery 2 Kruvaziyeri Alanya'ya Geldi

Bahamalar bayraklı "Marella Discovery 2" isimli kruvaziyer, 1798 yolcusuyla Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Rodos Adası'ndan demir aldıktan sonra rotasını Antalya'ya çeviren 264 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, sabah saatlerinde Alanya Limanı'na yanaştırıldı.

Gemide çoğu İngiliz 1798 yolcu ile 723 personel bulunduğu öğrenildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti, bazıları ise ilçe merkezini gezerek alışveriş yaptı.

"Marella Discovery 2", akşam Limasol Limanı'na hareket edecek.