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Mardin merkezli iki ildeki dolandırıcılık operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı

Mardin merkezli iki ildeki dolandırıcılık operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı
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Mardin ve Şanlıurfa’da nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 15 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Mardin ve Şanlıurfa'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 15 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında Mardin'in Artuklu, Midyat ve Nusaybin ilçeleri ile Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekiplerce 15 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 4 araç, 20 cep telefonu, 34 bin 975 lira ile 258 dolara el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 15 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar
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