Üye Girişi
Haberler

Mardin Valisi Akkoyun, Mobil Göç Uygulama Noktasını ziyaret etti

Son Güncelleme:
Abone Ol

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Mobil Göç Uygulama Noktasını ziyaret etti.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Mobil Göç Uygulama Noktasını ziyaret etti.

Merkez Artuklu ilçesi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda bulunan Mobil Göç Uygulama Noktasını ziyaret eden Vali Akkoyun, düzensiz göçle etkin mücadele için ilk etapta İstanbul'da uygulaması başlayan Mobil Göç Noktalarının, İçişleri Bakanlığının talimatı ile 30 büyükşehire yayıldığını söyledi.

Mardin'de bu yıl 322 düzensiz göçmen yakalandığını, bunlardan 283'ünün İl Göç Müdürlüğünce yapılan işlem sonrası sınır dışı edildiğini bildiren Akkoyun, "2023 yılı içerisinde geçici koruma kapsamında ilimizde ikamet eden 435 yabancının gönüllü geri dönüşleri kapsamında ülkelerine dönüşleri sağlanmıştır. Ayrıca 534 yabancının yeniden yerleştirilmeleri kapsamında diğer ülkelere çıkışları sağlanmıştır." dedi.

Akkoyun, çalışmaları yürüten emniyet, jandarma ve göç idaresi personeline teşekkür etti.

Ziyarette, Vali Yardımcısı Muhammed Taha Canpolat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Tepeaşan da yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Mardin Valiliği Tuncay Akkoyun 15 Temmuz Artuklu Valilik Göçmenler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 8 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 9 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 9 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? BluTV satıldı mı? BluTV kime, hangi şirkete satıldı? BluTV el mi değiştirdi, neden? Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? 2024 ZTK ne zaman başlayacak? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 8 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI EŞLEŞMELERİ | Ziraat Türkiye Kupası 5.tur kura sonuçları! Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın rakibi kim oldu? ZTK'da Galatasaray hangi takımla eşleşti? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? ZTK'da Fenerbahçe hangi takımla eşleşti? Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın rakibi kim oldu? ZTK'da Beşiktaş hangi takımla eşleşti? Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda? Mudanya Belediyesi hangi parti? Mudanya Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Bursa Mudanya ilçesi seçim sonuçları 2019! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 8 Aralık Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu kura çekimi saat kaçta? Hafta sonu noter açık mı? Hafta sonu nöbetçi noter var mı, saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Programı parası yattı mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title