Mardin, Tarihi Konaklarıyla Turizmde Cazibe Merkezi Oluyor

Tarihi ve kültürüyle adeta açık hava müzesi konumundaki Mardin, otele dönüştürülen tarihi konaklarıyla ziyaretçi sayısını artırmak istiyor.

Dini yapıları, çok sayıda tarihi ve kültürel varlığıyla turizmde cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Mardin'de geçen yıl 850 bin, bu yılın ilk 6 ayında da yaklaşık 700 bin kişi konakladı.

Yaklaşık 22 bin yataklı 100 otelin bulunduğu şehirde, doluluk oranının yüzde 100'e ulaşmasının ardından 5 yıldızlı ve zincir otellerin yanı sıra tarihi konaklar de restore edilip otele dönüştürülüyor.

Mezopotamya Seyahat Acenteleri ve Turizm Otelciler Birliği (METOSAD) Genel Başkan Yardımcısı ve Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Gürgör, AA muhabirine, son yıllarda cazibe merkezi olan Mardin'in turizmde yakaladığı ivmenin her geçen gün arttığını söyledi.

Kentte geçen yıl 850 bin kişinin konakladığını anımsatan Gürgör, günü birliklerle yaklaşık 3 milyon kişinin kenti ziyaret ettiğini belirtti.

"Şu anda rezervasyonsuz yer bulunamıyor"

Gürgör, şunları kaydetti:

"Bu sene ilk 6 ay içinde rekorumuzu kırdık. İl genelinde yaklaşık 700 bine yakın konaklamamız oldu. 2 milyona yakın da giriş çıkışlarımız var. Özellikle bayram ve uzun süreli tatillerde inanılmaz bir yoğunluk yaşadık. Şu anda da eylül, ekim, kasım ve aralık ayı için ciddi talepler var. Şu anda rezervasyonsuz yer bulunamıyor. Gelecek misafirlerimizin muhakkak rezervasyon yapmalarını öneriyoruz. Dizi çekimleri sayesinde de burası ilgi odağı oldu. Bu, sadece Mardin'e değil bütün bölgeye yaradı. Terörsüz Türkiye süreci ciddi bir şekilde katkı sağlamaya devam edecektir."

Huzur sağlanması ve yoğun ilgi dolayısıyla turizm yatırımlarının da hızla arttığını bildiren Gürgör, son yıllarda sağlanan huzur ortamının kent turizmine önemli katkılar sağladığını, Terörsüz Türkiye ile ivmenin katlanarak arttığını anlattı.

6 ayda 25 konağın otele dönüştürülmesi istendi

Kentteki yaklaşık 22 bin yatak kapasitesinin dolması nedeniyle zaman zaman misafirlerin çevre illerde konaklamak zorunda kaldığını anımsatan Gürgör, 5 yıldızlı ve zincir otellerin yanı sıra tarihi konakların restore edilip otele dönüştürüldüğünü vurguladı.

Gürgör, şöyle devam etti:

"Uzak Doğu'dan, Avrupa'dan ciddi talepler var. Hedefimiz bu sene 1,5 milyon konaklama. Günü birliklerle 5 milyon misafir bekliyoruz. Bu taleplerden de çok memnunuz. Bu nedenle yatırım amaçlı gelen firmalar var. Şu anda konaklarla birlikte 100'e yakın tesisimiz bulunuyor. Bunları zincir otellerle büyütüp yaklaşık 40 bin kapasiteli yatak seviyesine ulaşmaya çalışıyoruz. Konakların otele dönüşmesi hızla ilerliyor. Şu anda yatırım planlayan 2'si 5 yıldızlı 4 büyük firma var. Konaklar için de Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğüne ciddi projeler sunuluyor. Mardin'de son 6 ayda 25 konağın restore edilip otele dönüştürülmesi için başvuruda bulunuldu. Mardin'in yıldızı ciddi bir şekilde parlayacak. Turizmin başkenti Mardin olacak."

"Yoğun taleple Mardin'e yeni bir otel açmayı planladık"

Yatırımcı Abidin Kuzu da Mardin'de 6 yıl önce 6 odalı 21 yatak kapasiteli bir konağı otele dönüştürerek hizmet vermeye başladıklarını söyledi.

Gördükleri talep üzerine şimdi de yeni bir konağı otele dönüşmeye başladıklarını aktaran Kuzu, şöyle konuştu:

"Çok şükür Mardin turizm açısından iyi gidiyor. Özellikle bu yıl çok iyi gidiyor. Bizler de bundan dolayı yeni bir otel yapmayı planladık. Şu an restorasyon devam ediyor. Tarihi bir konak 10 odalı. Mardin'e gelecek misafirlerimiz için daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Turizm açısından Mardin Türkiye'nin incisi. Bu yoğun taleple Mardin'e yeni bir otel açmayı planladık. Otelimizi bir ay içinde açmayı düşünüyoruz."

"Tarihi konaklarda, taş odalarda konaklamak istiyorlar"

Otele dönüştürülen tarihi konağın müdürü Gülistan Yaşar ise turizmde son yıllarda önemli gelişim sağlanan kentte konakların daha çok tercih edildiğini söyledi.

Kentin mistik ortamını yansıttığı için turistlerin memnuniyetle ayrıldığını dile getiren Yaşar, "Güzel geri dönüşler ve çok yoğun talepler alıyoruz. Gelen misafirler, Mardin'in özelliğini yansıttığı için tarihi konaklarda, taş odalarda konaklamak istiyor. Misafirlerimizi bekliyoruz, 'Çıkın, gelin.' diyoruz." ifadelerini kullandı.