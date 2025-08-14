Mardin'de Yaz Kur'an Kursu Halı Saha Futbol Turnuvası Sona Erdi

Mardin'de Yaz Kur'an Kursu Halı Saha Futbol Turnuvası Sona Erdi
Mardin'in Savur ilçesinde düzenlenen halı saha futbol turnuvasında, 9-16 yaş arası çocuklar mücadele etti. Final karşılaşmasının ardından dereceye giren takımlara ödüller verildi. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Duman, organizasyonun amacına ulaştığını vurguladı.

Mardin'in Savur ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü işbirliğiyle düzenlenen halı saha futbol turnuvası sona erdi.

Yaz Kur'an kursuna devam eden 9-16 yaş arası çocukların mücadele ettiği turnuvada, final karşılaşmasının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Duman, organizasyonun amacına ulaştığını belirterek, "Çocuklarımızı sporun birleştirici gücüyle buluşturmak, aynı zamanda milli ve manevi değerlerimizi pekiştirmek istedik. Tüm takımlarımızı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Kavak - Güncel
