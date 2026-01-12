Mardin'de 9 kişinin tutuklandığı 137 bin tonluk buğday vurgununda depolar TMO'ya devredildi

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde geçen yıl Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) çiftçilerden satın alıp özel depolarda tuttuğu 137 bin ton buğdayı sattığı iddiasıyla 9 kişinin tutuklandığı 'Nitelikli zimmet' soruşturması sürerken, vurgunun yapıldığı silo depoları, tabelası değiştirilerek TMO'ya devredildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, TMO'nun çiftçilerden satın alarak, 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında kurulan özel depolarda tuttuğu 137 bin ton buğdayın satıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında aralarında iş insanlarının da olduğu 18 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Yaklaşık 1 milyar TL'lik vurgun yaptıkları iddia edilen şüpheliler, 10 Nisan'da gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iş insanları F.S., Y.K., A.Ö., S.Ö. M.Ö., Y.Ö., B.T., S.A. ve muhasebeci İ.K. çıkarıldıkları mahkemece 'Nitelikli zimmet' suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerin operasyondaki adreslerinde ekiplerin aramalarında ise 3 bin 700 ton mısır ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 milyon TL değerinde ziynet eşyası ele geçirilirken, 700 milyon TL değerinde taşınır ve taşınmaz mallarına ise tedbir kararı uygulandı.

TMO TABELASI ASILDI

Ürünlerin satıldığı Kızıltepe ilçesindeki silo depoları, TMO'ya devredildi. Depoda eski tabelanın kaldırıldığı ve yerine TMO tabelasının asıldığı görüldü.