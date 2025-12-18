Mardin'de 'Engelleri aş, kendini keşfet' projesinin kapanış programı yapıldı

MARDİN'in Artuklu ilçesinde özel bireylere yönelik spor ve kültürel etkinliklerin düzenlendiği 'Engelleri aş, kendini keşfet' projesinin kapanış programı gerçekleştirildi.

Artuklu Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Türk Kızılayı ve Mardin Gençlik Merkezi iş birliğiyle hazırlanan proje kapsamında, 5 ay boyunca 45 özel birey evlerinden alınarak Mardin Gençlik Merkezi'ne getirildi. Özel bireyler, haftada bir gün spor ve kültürel etkinliklere katıldı. Gençlik Merkezi'nde düzenlenen kapanış programında; Artuklu Kaymakamı Muhammed Öztabak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, Türk Kızılay Artuklu Şube Başkanı Şehmus Arı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fahri Yalçın ile Mardin Gençlik Merkezi Müdürü Yusuf Dağ, özel bireylerin yaptığı resimlerden oluşan sergiyi gezdi. Programda özel bireyler ve davetliler birlikte spor yaptı, ardından pasta kesildi.

'İYİLİĞE HİÇBİR ENGEL YOK'

Türk Kızılay Artuklu Şube Başkanı Şehmus Arı, Kaymakam Muhammed Öztabak'ın öncülüğünde 5 ay önce hayata geçirilen proje ile farkındalık oluşturmak istediklerini ifade ederek, "Projeyi yürütürken gerçekten ne kadar faydalı ve önemli olduğunu çok iyi gördük. Gün geldi ağladık, gün geldi mutlu olduk, gün geldi onların da sevinçlerini, mutluluklarını paylaştık. İyiliğe hiçbir engel yok. Projemizden 45'e yakın gencimiz faydalandı. Haftada 2 saat buraya getirip etkinliklerimizi yaptırıyoruz. Geldiklerinde halayı bilmeyenler şu an halay çekebiliyor. Basketbol oynamasını bilmeyenler oynamasını biliyor. Resimlerimizi de gördünüz. Moral ve motivasyonları arttı, hayata bakış açıları değişti. İnşallah bu projenin daha büyüklerini Mardin'e kazandırırız, devam ettiririz. Kızılay olarak da biz yalnızca ayni ve nakdi yardımlar değil, her şekilde sahada olduğumuzu devam ettireceğiz" dedi.

Etkinliklere katılan özel bireylerden Gamze Tekçe, 5 ay boyunca spor yaptıklarını ve çok eğlenceli vakit geçirdiklerini belirterek, "Bak size söylüyorum; spor yapın. Ben sizin için söylüyorum. Bence spor çok güzel bir şey" diye konuştu.

Sedat Zengin ise "Yaklaşık 5 aydır her hafta buraya gelerek basketbol ve badminton oynuyorum, resim çiziyorum, halay çekiyorum. Çok güzel, iyi geçti. Herkes spor yapmalı, faydası çoktur" dedi.

