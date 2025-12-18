Haberler

Mardin'de 'Engelleri aş, kendini keşfet' projesinin kapanış programı yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Artuklu ilçesinde 'Engelleri aş, kendini keşfet' projesinin kapanış programı yapıldı. Proje, özel bireyler için düzenlenen spor ve kültürel etkinliklerle 5 ay boyunca devam etti.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde özel bireylere yönelik spor ve kültürel etkinliklerin düzenlendiği 'Engelleri aş, kendini keşfet' projesinin kapanış programı gerçekleştirildi.

Artuklu Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Türk Kızılayı ve Mardin Gençlik Merkezi iş birliğiyle hazırlanan proje kapsamında, 5 ay boyunca 45 özel birey evlerinden alınarak Mardin Gençlik Merkezi'ne getirildi. Özel bireyler, haftada bir gün spor ve kültürel etkinliklere katıldı. Gençlik Merkezi'nde düzenlenen kapanış programında; Artuklu Kaymakamı Muhammed Öztabak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, Türk Kızılay Artuklu Şube Başkanı Şehmus Arı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fahri Yalçın ile Mardin Gençlik Merkezi Müdürü Yusuf Dağ, özel bireylerin yaptığı resimlerden oluşan sergiyi gezdi. Programda özel bireyler ve davetliler birlikte spor yaptı, ardından pasta kesildi.

'İYİLİĞE HİÇBİR ENGEL YOK'

Türk Kızılay Artuklu Şube Başkanı Şehmus Arı, Kaymakam Muhammed Öztabak'ın öncülüğünde 5 ay önce hayata geçirilen proje ile farkındalık oluşturmak istediklerini ifade ederek, "Projeyi yürütürken gerçekten ne kadar faydalı ve önemli olduğunu çok iyi gördük. Gün geldi ağladık, gün geldi mutlu olduk, gün geldi onların da sevinçlerini, mutluluklarını paylaştık. İyiliğe hiçbir engel yok. Projemizden 45'e yakın gencimiz faydalandı. Haftada 2 saat buraya getirip etkinliklerimizi yaptırıyoruz. Geldiklerinde halayı bilmeyenler şu an halay çekebiliyor. Basketbol oynamasını bilmeyenler oynamasını biliyor. Resimlerimizi de gördünüz. Moral ve motivasyonları arttı, hayata bakış açıları değişti. İnşallah bu projenin daha büyüklerini Mardin'e kazandırırız, devam ettiririz. Kızılay olarak da biz yalnızca ayni ve nakdi yardımlar değil, her şekilde sahada olduğumuzu devam ettireceğiz" dedi.

Etkinliklere katılan özel bireylerden Gamze Tekçe, 5 ay boyunca spor yaptıklarını ve çok eğlenceli vakit geçirdiklerini belirterek, "Bak size söylüyorum; spor yapın. Ben sizin için söylüyorum. Bence spor çok güzel bir şey" diye konuştu.

Sedat Zengin ise "Yaklaşık 5 aydır her hafta buraya gelerek basketbol ve badminton oynuyorum, resim çiziyorum, halay çekiyorum. Çok güzel, iyi geçti. Herkes spor yapmalı, faydası çoktur" dedi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı

Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de en soğuk yeri! İlçe buzdan şehre döndü

Türkiye'de en soğuk yeri! İlçe buzdan şehre döndü
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
Konya'daki apartman faciasında kritik rapor: Bodrum duvarları ince yapılmış

Konya'daki facia göz göre göre gelmiş! Rapordaki bir detay korkunç
Bunu hiç beklemiyordu! Halil Umut Meler'e büyük şok

Bunu hiç beklemiyordu! Halil Umut Meler'e büyük şok
Türkiye'de en soğuk yeri! İlçe buzdan şehre döndü

Türkiye'de en soğuk yeri! İlçe buzdan şehre döndü
Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu

Gözaltı kararı bulunan Yusuf Güney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Kamu yöneticilerine seyyanen 30 bin lira zam teklifi geri çekildi

Toplumda infiale yol açan zam teklifi tamamen rafa kalktı
Leroy Sane bizzat devrede! Galatasaray, Alman yıldızın peşinde

Leroy Sane bizzat devrede! Galatasaray, Alman yıldızın peşinde
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Onur Akın'a klip çekimleri sırasında at çarptı

Ünlü şarkıcıya klip çekimi sırasında at çarptı
Yolsuzluktan tutuklanan belediye başkanına hapis cezası

Yolsuzluktan tutuklanan belediye başkanına hapis cezası
Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Anne ve 18 yaşındaki kızının yaptığı rezilliğe bakar mısınız
İddialar art arda geliyor! Boğaz'daki yalıda uyuşturucu partisi vermişler

Yalıda grup seks iddiası! Telefon yasak, uyuşturucu serbest
title