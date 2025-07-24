Mardin'de Lavanta Dikimi ile Yeşil Alanlar Zenginleştiriliyor

Mardin'de Lavanta Dikimi ile Yeşil Alanlar Zenginleştiriliyor
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Mardin Büyükşehir Belediyesi, kentin estetiğini artırmak ve yeşil alanları zenginleştirmek amacıyla lavanta dikimi gerçekleştirdi. Lavantaların çevreye sağladığı ekolojik katkılarla birlikte kent sakinlerine ferahlatıcı bir atmosfer sunması hedefleniyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesince kentin farklı noktalarına lavanta dikimi yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının kent estetiğini artırmak ve yeşil alanları zenginleştirmek amacıyla Artuklu ilçesinin Tarihi 1. Cadde ve Cumhuriyet Meydanı'nda lavanta fidesi dikiminin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Estetik görüntüsünün yanı sıra kokusu ve çevreye sağladığı ekolojik katkılarla bilinen lavantalar, meydanda hem görsel bir şölen sunacak hem de vatandaşlara ferahlatıcı bir atmosfer sağlayacak. Lavanta gibi çevre dostu bitkilerin yaygınlaştırılmasıyla birlikte daha sürdürülebilir ve sağlıklı bir kent dokusu oluşturmayı hedefliyoruz."

Açıklamada, vatandaşların çalışmadan memnun kaldığı ve benzer çalışmaların yapılması talebinde bulunduğu aktarıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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